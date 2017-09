Омские чиновники напоят горожан медовухой и пивом

23 сентября с 14.00 до 21.00 в парке на Королёва пройдёт первый музыкальный фестиваль напитков DrinkFest. Для организаторов мероприятия - Агентства развития и инвестиций Омской области - праздник обойдётся в 619 тыс. рублей.

Гости фестиваля смогут продегустировать медовуху, пиво, квас, морсы, газировку, сок, а также кофе и чай. Фестиваль обещает быть музыкальным: на протяжении всего дня будет идти концертная программа. Хедлайнером DrinkFest станет диско-группа The Real Bad boys blue feat Herb MacCoy, которая выйдет на сцену в 19.00. До этого "разогревать" толпу будут омские исполнители - "Цемент BanD", AYA project и Bridge to you. Кроме этого, планируется, что будут организованы бампербол, квесты и настольные игры.

Это не алкогольный фестиваль, а фестиваль напитков. Люди могут прийти и послушать хорошую качественную музыку, а также продегустировать напитки омских производителей, - рассказала "Омск Здесь" начальник центра по продвижению деятельности и связям с общественностью АО "Агентство развития и инвестиций Омской области" Софья Чистякова. - Формат такой выбран впервые. Мы идём в ногу со временем и развиваемся, так как мы главный выставочный оператор. Сейчас развивается тенденция загородного отдыха, и парк набирает обороты по подобным мероприятиям. Люди сегодня хотят собираться с друзьями на природе, участвовать в масштабных мероприятиях, чтобы было развлечение и хорошая музыка.

Добавим, что вход на музыкальный фестиваль напитков DrinkFest будет платным - 250 рублей. При этом на мероприятие допускаются лица старше 18 лет, и на входе у всех гостей будут спрашивать паспорт.