В пятницу в Омске перекроют улицу в центре города
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 14:42, последнее обновление 19 сентября 2017, 15:25  •  печать

В пятницу в Омске перекроют улицу в центре города

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В Омске перекроют улицу Маркса из-за Международного фестиваля кукол.

В Омске пройдёт Международный фестиваль кукол. Поэтому 22 сентября с 15:15 до 15:45 будет перекрыто движение на проспекте Маркса в районе остановки транспорта "Цирк".

По информации департамента общественной безопасности мэрии Омска, перекрытие движения связано с праздничной театрализованной колонной участников пятого Международного фестиваля театров кукол "В гостях у "Арлекина". Для водителей установят временные дорожные знаки и информационные щиты. Омичей просят с понимаем отнестись к временным неудобствам.

Теги  •  #Арлекин #дороги #международный фестиваль #перекрытие улиц

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