В пятницу в Омске перекроют улицу в центре города

В Омске пройдёт Международный фестиваль кукол. Поэтому 22 сентября с 15:15 до 15:45 будет перекрыто движение на проспекте Маркса в районе остановки транспорта "Цирк".

По информации департамента общественной безопасности мэрии Омска, перекрытие движения связано с праздничной театрализованной колонной участников пятого Международного фестиваля театров кукол "В гостях у "Арлекина". Для водителей установят временные дорожные знаки и информационные щиты. Омичей просят с понимаем отнестись к временным неудобствам.