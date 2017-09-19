Омские пенсионерки поедут на фестиваль, который принёс в СССР рок-н-ролл и джинсы
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 16:06, последнее обновление 19 сентября 2017, 16:07  •  печать

Омские пенсионерки поедут на фестиваль, который принёс в СССР рок-н-ролл и джинсы

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Омские серебряные волонтёры, которых называют Омскими совушками, примут участие в ХIХ Всемирном фестивале молодёжи и студентов.

Фестиваль мирового значения пройдёт в России с 14 по 22 октября 2017 года. Ключевые события состоятся в Олимпийском парке Сочи, старт ему даст Международный парад студенчества 14 октября в Москве. Часть иностранных участников в первые три дня фестиваля посетит ряд российских регионов от Владивостока до Калининграда и от Севастополя до Санкт-Петербурга. Участниками фестиваля станут студенты и молодые специалисты различного профиля из более чем 150 стран мира. Возраст участников - от 18 до 35 лет. В Сочи приедут самые активные и деятельные молодые люди со всего мира, которые уже сегодня состоявшиеся лидеры в своих областях. Общее предполагаемое количество участников фестиваля - 20 000 человек, из них 10 000 российских и 10 000 иностранных молодых людей, среди них будет четыре "омских совушки" из числа Серебряных волонтёров Омска.

- Заявку на волонтёрство организаторам подали более 35 тысяч человек, - рассказала корреспонденту "Омск Здесь" руководитель Серебряных волонтёров Омска Людмила Соколова. - Мы тоже решили попытать счастья, и четверо совушек успешно прошли все тесты и испытания. Скоро мы отправимся в Сочи, где площадки, на которых будут проходить мероприятия фестиваля, нам знакомы после участия в Олимпиаде-2014 и Кубка конфедераций 2017. Мы очень рады, что заслужили отличную репутацию, нас удостаивают чести работать на мероприятиях мирового масштаба!

"Волонтёрить" в Сочи отправятся омские пенсионерки Людмила Соколова, Людмила Каширина, Валентина Идрисова и Любовь Боева. Единственное, что омрачает радость от поездки - омским совушкам опять придётся оплачивать проезд в Сочи из своего кармана. Проезд из средств бюджета финансируется лишь волонтёрам, чей возраст не превышает 35 лет.

Справка: впервые такой фестиваль прошёл в нашей стране в 1957 году и стал важным событием, после которого в Москве появились парк Дружбы, стадион "Лужники", автобусы "Икарус" и гостиница "Украина". Есть мнение, что именно тогда в СССР узнали о рок-н-ролле и джинсах. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов был для того времени важным событием, ведь молодёжь могла пообщаться с иностранцами, в страну прибыло 34 тысячи человек из 131 страны. Спустя 9 месяцев после "праздника молодёжи" в Москве произошёл "цветной" бэби-бум. Судя по размаху подготовки, в октябре российские организаторы намерены повторить успех фестиваля в Москве 1957 года.

Теги  •  #волонтер #Сочи #фестиваль

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