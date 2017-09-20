Мэрия города решила не "морозить" омичей. С 20 сентября тепло будут подавать в больницы, детские сады и школы.

Исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым принято решение о начале отопительного сезона с 20 сентября. Об этом сообщает городская администрация. В первую очередь тепло подадут в больницы, детские сады, школы, другие учреждения социальной сферы, а также квартиры омичей.

- Первоначально мы планировали запуск тепла с 25 сентября. Однако погодные условия заставляют нас сделать это раньше. Успешно проведённая подготовительная работа позволяет начать отопительный сезон в Омске уже с сегодняшнего дня. Мы не будем "морозить" горожан и ждать понедельника, ведь температура воздуха уже в ближайшие дни существенно снизится, - отметил Сергей Фролов.