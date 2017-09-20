В Омске начался отопительный сезон
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 09:17, последнее обновление 20 сентября 2017, 13:06  •  печать

В Омске начался отопительный сезон

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Мэрия города решила не "морозить" омичей. С 20 сентября тепло будут подавать в больницы, детские сады и школы.

Исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым принято решение о начале отопительного сезона с 20 сентября. Об этом сообщает городская администрация. В первую очередь тепло подадут в больницы, детские сады, школы, другие учреждения социальной сферы, а также квартиры омичей.

- Первоначально мы планировали запуск тепла с 25 сентября. Однако погодные условия заставляют нас сделать это раньше. Успешно проведённая подготовительная работа позволяет начать отопительный сезон в Омске уже с сегодняшнего дня. Мы не будем "морозить" горожан и ждать понедельника, ведь температура воздуха уже в ближайшие дни существенно снизится, - отметил Сергей Фролов.

Теги  •  #мэрия #отопительный сезон #Сергей Фролов

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Комментарии
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Виктория Прищепова  •  20 сентября 2017, 14:35

Это здорово! Я рада, а то уже и холодно становится в помещении находиться. 

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Злата Маркова  •  20 сентября 2017, 11:33

Очень надеялась, что отопительный сезон начнется раньше и очень хорошо, что руководство города пошло навстречу пожеланиям горожан.

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Анастасия Новикова  •  20 сентября 2017, 10:06

Это хорошо, ато холода уже подкрались. Когда в квартирах отопление будет?

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