LIVE: "Когда в домах омичей включат отопление"
LIVE  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 11:31, последнее обновление 14 сентября 2017, 11:31  •  печать

LIVE: "Когда в домах омичей включат отопление"

Сегодня, 14 сентября, в 12.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция на тему "Отопительный сезон - 2017".

На встрече поговорим о степени готовности жилого фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону, а также о платежах физических и юридических лиц за потребляемые энергоресурсы.

На вопросы журналистов ответит Бут Михаил Яковлевич - заместитель директора Департамента городского хозяйства администрации г. Омска, представители ресурсоснабжающих организаций города и области, управляющих компаний.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #видео #МКР-Медиа #отопительный сезон #пресс-центр

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