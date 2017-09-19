Ущерб от телефонных "террористов", минировавших здания, оценили в 300 миллионов рублей

Сумма ущерба, как и сама тема анонимных угроз о заложенных бомбах, обсуждалась вчера, 18 сентября, на закрытом совещании в МВД. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои анонимные источники, один из которых заявил, что в оценку ущерба в первую очередь вошли мероприятия по эвакуации людей из общественных зданий. Убытки бизнеса от действий "террористов" пока не установлены.

- В эту сумму не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов. Это расходы, которые государство берёт на себя в результате усиленного режима несения службы, - цитирует издание экс-советника управления президента России по внутренней политике Олега Матвейчева. - Плюс выезды на место - это расходы на бензин, дополнительные средства идут на оплату работы кинологов, с которыми в таких случаях заключаются отдельные договоры.

Свыше 180 тысяч человек были эвакуированы за шесть дней в регионах России после анонимных звонков о "минировании". В Омске за два дня телефонных хулиганств было эвакуировано более 50 объектов, в числе которых школы, мэрия, торговые центры и кинотеатры. Именно наш город стал первым попавшим под прицел "террористов".