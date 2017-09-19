Шесть омских перевозчиков лишились маршрутов в районах области
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 10:32, последнее обновление 19 сентября 2017, 10:42  •  печать

Шесть омских перевозчиков лишились маршрутов в районах области

Автор:

Запрет введён в отношении предпринимателей, которые незаконно получили от Минпрома разрешительные документы.

Прокуратура Омской области установила, что в течение 2016 года областное министерство промышленности и транспорта выдало шести перевозчикам свидетельства на осуществление регулярных перевозок по 14 маршрутам и более 100 карт маршрутов. При этом у этих предпринимателей не было договоров организации перевозок, что привело к грубому ограничению конкуренции. Согласно материалам дела, речь идёт о маршрутах из Омска в населённые пункты Азово, Ачаир, Горячий Ключ, Исилькуль, Любинский, Марьяновка, Москаленки, Одесское, Харино.

Надзорный орган обратился в Арбитражный суд Омской области с требованиями признать документы недействительными и провести Минпромом открытый конкурс среди перевозчиков. В июне прокуратура получила от суда отказ, но в сентябре апелляционная жалоба была удовлетворена в полном объёме. На данный момент постановление суда вступило в законную силу, и его исполнение взято прокуратурой на контроль.

Теги  •  #Арбитражный суд #пассажироперевозки #прокуратура

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичей попросили не приходить в "Птичью гавань" с собаками  •  сегодня, 10:40
Омск вошёл в двадцатку городов для недорогих путешествий  •  сегодня, 10:22  •   1
В омской Драме отменяют бесплатные пригласительные на спектакли  •  сегодня, 09:57
Омского маршрутчика, бесплатно развозившего людей, оштрафовали на 50 тысяч рублей  •  вчера, 22:45  •   2
Омич украл внедорожник за 1,6 миллиона, чтобы выбить долг в тысячу рублей  •  вчера, 18:13  •   5
В Омской области младенца обожгло горячей батареей  •  вчера, 18:04  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400