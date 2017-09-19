Шесть омских перевозчиков лишились маршрутов в районах области

Прокуратура Омской области установила, что в течение 2016 года областное министерство промышленности и транспорта выдало шести перевозчикам свидетельства на осуществление регулярных перевозок по 14 маршрутам и более 100 карт маршрутов. При этом у этих предпринимателей не было договоров организации перевозок, что привело к грубому ограничению конкуренции. Согласно материалам дела, речь идёт о маршрутах из Омска в населённые пункты Азово, Ачаир, Горячий Ключ, Исилькуль, Любинский, Марьяновка, Москаленки, Одесское, Харино.

Надзорный орган обратился в Арбитражный суд Омской области с требованиями признать документы недействительными и провести Минпромом открытый конкурс среди перевозчиков. В июне прокуратура получила от суда отказ, но в сентябре апелляционная жалоба была удовлетворена в полном объёме. На данный момент постановление суда вступило в законную силу, и его исполнение взято прокуратурой на контроль.