Омич украл внедорожник за 1,6 миллиона, чтобы выбить долг в тысячу рублей
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 18:13  •  печать

Омич украл внедорожник за 1,6 миллиона, чтобы выбить долг в тысячу рублей

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Мужчина хотел запугать должника, но теперь рискует оказаться на скамье подсудимых.

В полицию с сообщением об угоне обратился 31-летний владелец Nissan Qashqai 2016 года выпуска. Он рассказал, что к нему в машину подсел незнакомец и начал требовать тысячу рублей, которые заявитель задолжал их общей знакомой. Вспыхнул конфликт, нападавший причинил водителю телесные повреждения и угнал его автомобиль.

Проверив круг знакомых владельца иномарки, оперативники установили личность угонщика и задержали его. На допросе 27-летний омич рассказал, что хотел припугнуть должника, а его кроссовер бросил на улице 17-я Рабочая. Дорогую иномарку нашли и вернули владельцу.

В отношении несостоявшегося угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Ущерб оценён в 1,6 млн руб. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Теги  •  #долг #полиция #угон

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  18 сентября 2017, 20:08

Вот и думай, когда берешь в долг, кто и как их будет из тебя выбивать, а если бы бандой выбивали и за город вывезли?

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Алекс   •  18 сентября 2017, 19:04

Неужели молодой человек не понимал, что творит? И это из-за тысячи рублей?! В голове не укладывается.

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Таисия Петрова  •  18 сентября 2017, 18:25

Какая то несуразица, из-за тысячи рублей "нарубить столько дров" и теперь отвечать и за угон и за нанесение телесных повреждений

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