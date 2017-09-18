Омич украл внедорожник за 1,6 миллиона, чтобы выбить долг в тысячу рублей

Мужчина хотел запугать должника, но теперь рискует оказаться на скамье подсудимых.

В полицию с сообщением об угоне обратился 31-летний владелец Nissan Qashqai 2016 года выпуска. Он рассказал, что к нему в машину подсел незнакомец и начал требовать тысячу рублей, которые заявитель задолжал их общей знакомой. Вспыхнул конфликт, нападавший причинил водителю телесные повреждения и угнал его автомобиль.

Проверив круг знакомых владельца иномарки, оперативники установили личность угонщика и задержали его. На допросе 27-летний омич рассказал, что хотел припугнуть должника, а его кроссовер бросил на улице 17-я Рабочая. Дорогую иномарку нашли и вернули владельцу.

В отношении несостоявшегося угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Ущерб оценён в 1,6 млн руб. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.