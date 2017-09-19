В Омске осталось отремонтировать шесть тротуаров и три проезда
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 13:37, последнее обновление 19 сентября 2017, 13:41  •  печать

В Омске осталось отремонтировать шесть тротуаров и три проезда

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К сегодняшнему дню в Омске привели в порядок 338 проездов и тротуаров.

В Омске почти закончили работы по приведению в порядок тротуаров, пешеходных дорожек и межквартальных проездов, запланированные в этом году. Об этом директор БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Владимир Казимиров доложил исполняющему обязанности мэра Сергею Фролову.

Сейчас сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства отремонтировали 338 запланированных объектов. Для завершения необходимых работ осталось отремонтировать шесть тротуаров в Кировском, Центральном, Октябрьском и Советском округах и три проезда в Октябрьском округе.

Отметим, что в этом году для ремонта тротуаров и проездов в городском бюджете дополнительно было заложено 100 млн руб.

Теги  •  #дороги #ремонт #тротуар

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