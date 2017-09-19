Омские чиновники объяснили, почему засыпали двор щебнем на проспекте Мира

Заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Рюмкин заявил, что ремонт территории у дома № 72 на проспекте Мира не входил в перечень восстановления проездов, но дорожники не смогли пройти мимо огромных выбоин и решили их засыпать щебнем.

Сегодня, 19 сентября, в редакцию "Омск Здесь" поступил официальный письменный ответ на запрос информации о странном ремонте междворового проезда у дома № 72 на проспекте Мира. Напомним, омичи пожаловались журналистам на то, что дорожники засыпали выбоины щебнем, но асфальтировать территорию не стали.

- Я подошла к дорожникам, а они мне говорят, что начальство сказало асфальт у нас не класть, - рассказывала "Омск Здесь" старшая по дому. - Наш двор не попал в программу, но хотя бы закатайте щебёнку, она ведь из-под колёс выпрыгивает, и дети ею бросаются, а ведь это всё может обернуться серьёзными травмами.

В ответе на запрос заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Рюмкин сообщил, что ремонт указанной омичкой территории вообще не входил в перечень объектов, которые подлежали восстановлению в 2017 году. Тем не менее дорожники решили засыпать ямы щебнем, чтобы автомобили могли хоть как-то передвигаться вдоль дома.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения бюджетным учреждением было дополнительно выполнено устранение крупных выбоин, - сообщил Александр Рюмкин. - В связи с тем, что указанные мероприятия не были предусмотрены перечнем и не обеспечивались бюджетным финансированием, асфальтирование выбоин не осуществлялось.

Впрочем, чиновники пообещали, что в следующем году вопрос асфальтирования дороги у дома № 72 на проспекте Мира будет учтён.