На ремонт проездов в омских дворах не хватило асфальта

Жители одного из дворов в городке Нефтяников пожаловались на то, что работы по укладке нового асфальта в их дворе закончились на этапе насыпания щебня. Горожане боятся, что вылетающий из-под колёс проезжающих машин щебень может травмировать население.

В редакцию ИА "Омск Здесь" обратилась старшая по дому, расположенному по адресу: проспект Мира, 72. По словам женщины, после того как соседний двор (на Мира, 70) начали ремонтировать в рамках федеральной программы "Доступная городская среда", участок перед их домом также начали ремонтировать. Однако работы были сделаны лишь наполовину.

- Я подошла к дорожникам, а они мне говорят, что начальство сказало асфальт у нас не класть, а положить только 98 квадратов, от въезда во двор и только до второго подъезда, - поделилась с "Омск Здесь" омичка. - Наш двор не попал в программу, но хотя бы закатайте щебёнку, она ведь из-под колёс выпрыгивает, и дети ею бросаются, а ведь это всё может обернуться серьёзными травмами. То есть просто так в никуда эти деньги бросить можно. Найдите хоть немного асфальта, чтобы эти ямы закатать.

В администрации Советского округа нам сообщили, что данный вопрос находится в компетенции департамента городского хозяйства администрации Омска, и за разъяснением попросили обратиться туда. Оперативный ответ в ДГХ на момент публикации получить не удалось.