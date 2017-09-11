В Омске досрочно отремонтировали 148 дворов

В Омске к 10 сентября были завершены основные ремонтные работы более чем 20 дворах. К этому сроку были приведены в порядок 148 дворовых территорий. Это 80 % от общего количества дворов, которые должны быть отремонтированы до 15 сентября.

- Гарантийный срок на ремонт составляет четыре года. В течение этого времени подрядчики будут устранять все выявленные дефекты за свой счёт, - объяснил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. - Налажен строжайший экспертный контроль за качеством выполняемых работ. Отремонтированные дворы будут служить горожанам не один год.

По информации департамента городского хозяйства мэрии, в Кировском и Советском округах отремонтировано по 29 дворов, в Ленинском округе завершены работы на 31 объекте, а Октябрьском - на 27 и в Центральном - на 32. Сейчас в работе остались ещё 38 дворов.