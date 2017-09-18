Чуму свиней уничтожили в Калачинском районе

Согласно документам ограничительные мероприятия сняты в Калачинском районе. Там падёж свиней от чумы произошёл в середине августа на станции Валерино. Ещё одним документом отменён карантин в посёлке Новая Станица Ленинского округа Омска и близлежащих населённых пунктах, которые входили в первую и вторую угрожаемую зоны. При этом сейчас весь городской округ Омск находится во второй угрожаемой зоне из-за введённого накануне карантина в Шербакуле.

Добавим, что на указанных территориях до 17 марта запрещён вывоз свиней и продуктов животноводства, не прошедших термическую обработку на производстве, а также продажа животных и их закупка у населения.