Чуму свиней уничтожили в Калачинском районе
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 17:43, последнее обновление 18 сентября 2017, 17:43  •  печать

Чуму свиней уничтожили в Калачинском районе

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Губернатор Омской области подписал указы о снятии с 17 сентября карантина по африканской чуме свиней (АЧС) в ряде муниципалитетов.

Согласно документам ограничительные мероприятия сняты в Калачинском районе. Там падёж свиней от чумы произошёл в середине августа на станции Валерино. Ещё одним документом отменён карантин в посёлке Новая Станица Ленинского округа Омска и близлежащих населённых пунктах, которые входили в первую и вторую угрожаемую зоны. При этом сейчас весь городской округ Омск находится во второй угрожаемой зоне из-за введённого накануне карантина в Шербакуле.

Добавим, что на указанных территориях до 17 марта запрещён вывоз свиней и продуктов животноводства, не прошедших термическую обработку на производстве, а также продажа животных и их закупка у населения.

Теги  •  #Калачинский район #карантин #Ленинский округ #чума

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Комментарии
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Стелла Иванова  •  18 сентября 2017, 19:36

Хорошо, если вспышку чумы ликвидировали полностью! А вдруг она ещё где-то негласно есть? Очень опасно покупать свинину в Омской области. Я вообще свинину не ем! Она просто ФУ! Надо узнать откуда она возникла в том регионе. Возможно ещё рано снимать карантин. Может провести дополнительные исследования животных?

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