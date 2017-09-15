В борьбе с африканской чумой Омской области помогут регионы, пережившие эпидемию

Всю неделю в Омской области работала специальная группа, которая изучала ситуацию с африканской чумой свиней в регионе. Она была сформирована по поручению полномочного представителя президента России в СФО Сергея Меняйло. Возглавлял группу руководитель управления Россельхознадзора по Иркутской области Борис Самарский. Итоги работы экспертов обсудили сегодня, 15 сентября, в режиме видео-конференц-связи с районами области, которую провёл губернатор Виктор Назаров. Как отметил Борис Самарский, по итогам подготовлен ряд предложений, основанных на тяжёлом опыте регионов, переживших вспышку африканской чумы свиней.

- Нами подготовлено три документа с участием науки. Это аналитическая справка с предположением причин произошедшего, предложения-рекомендации для правительства Омской области и план мероприятий, обязательный для исполнения, прежде всего, управлением ветеринарии, - сообщил Борис Самарский.

За десять лет африканская чума свиней была выявлена в 46 регионах страны. В 2017 году инфекция выявлена в 15 субъектах Российской Федерации. Два месяца ведёт борьбу с вирусом Омская область, впервые столкнувшись с этим заболеванием животных.

- Наша задача - совместными усилиями остановить распространение вируса на территории региона, не допустить его проникновение в свинокомплексы и дикую природу. Нельзя ослаблять внимание и контроль и в тех районах, где снимаем карантин, чтобы не допустить повтора вспышки. Каждый специалист ветеринарной службы и сельхозуправления, глава района и поселения должен чётко понимать свою зону ответственности и свои задачи, - подчеркнул Виктор Назаров.

Глава региона рассчитывает, что в рамках следственных действий правоохранительные органы всё же установят причину возникновения и метод заноса вируса АЧС.

- Установим источник - будем понимать, откуда инфекция пришла и как с этим бороться, - добавил губернатор.

Напомним также, что со следующего года в Омской области вводится обязательная идентификация животных. Ветеринарная служба уже закупила бирки. Также губернатор дал поручение министерству сельского хозяйства и продовольствия организовать работу убойных пунктов и обеспечить возможность реализации свинины в связи с окончанием карантина в ряде районов. По словам главы Минсельхозпрода региона, уже запущено 20 убойных пунктов, ещё 29 включатся в работу сразу после снятия карантина с очередных поселений.

- Крестьянская продукция промышленного убоя проверена и безопасна. Она начинает поступать на рынки и в торговую сеть, - заверил Максим Чекусов.