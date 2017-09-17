В Омской области вспыхнул новый очаг африканской чумы

В Шербакульском районе Омской области вспыхнул новый очаг африканской чумы свиней. Заражённые животные обнаружены в одном из хозяйств рабочего посёлка Шербакуль. В ближайшее время губернатором должен быть подписан указ об установлении ограничительных мероприятий.
В первую угрожаемую зону попал сам посёлок. Во вторую – Азовский, Исилькульский, Марьяновский, Москаленский, Любинский, Одесский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Таврический районы и сам город Омск (за исключением тех поселений, где ранее вводились ограничительные мероприятия). Заметим, что в ряде указанных районов вспышки АЧС ранее не фиксировались. Ограничительные мероприятия будут действовать до 15 октября.
До 24 сентября будет создана специальная комиссия по отчуждению животных и изъятию продуктов животноводства на территории Шербакульского района. Добавим, в Омской области уже зарегистрирован 31 очаг АЧС в 12 районах области и на территории Омска, а также три инфицированных объекта.
Просто напасть какая-то с этой чумой! То там, то в другом месте... невольно возникает подозрение на искусственное распространение этой заразы. Возможно, что это не так, но уж слишком частые вспышки, казалось бы при удовлетворительной работе ветеринарных и санитарно-эпидемиологических служб. Или все же работа этих служб недостаточна эффективна?
А кто является переносчиком африканской чумы? Ведь это страшное заболевание появляется не в первый раз, и должны делать прививки свиньям, чтобы обезопасить скот.
Надо искать причину появления африканкой чумы и устранять именно ее, а не только заболевших животных.
Совершенно верно. Уже который месяц появляются сообщения о новых вспышках чумы и все сводится к уничтожению свиней. Наверное санэпидемслужба что то не то делает и не справляется со своими обязанностями.
А эта специальная комиссия будет забирать животных только их крупных хозяйств? Или же в группе риска и семьи, которые держат по одной свинье для личных нужд? Если - да, то представляю, как сейчас владельцы хрюшек начинают в панике прятать животных.