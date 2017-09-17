В Омской области вспыхнул новый очаг африканской чумы

В Шербакульском районе Омской области вспыхнул новый очаг африканской чумы свиней. Заражённые животные обнаружены в одном из хозяйств рабочего посёлка Шербакуль. В ближайшее время губернатором должен быть подписан указ об установлении ограничительных мероприятий.

В первую угрожаемую зону попал сам посёлок. Во вторую – Азовский, Исилькульский, Марьяновский, Москаленский, Любинский, Одесский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Таврический районы и сам город Омск (за исключением тех поселений, где ранее вводились ограничительные мероприятия). Заметим, что в ряде указанных районов вспышки АЧС ранее не фиксировались. Ограничительные мероприятия будут действовать до 15 октября.

До 24 сентября будет создана специальная комиссия по отчуждению животных и изъятию продуктов животноводства на территории Шербакульского района. Добавим, в Омской области уже зарегистрирован 31 очаг АЧС в 12 районах области и на территории Омска, а также три инфицированных объекта.