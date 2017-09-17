В Омской области вспыхнул новый очаг африканской чумы
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 сентября 2017, 14:57, последнее обновление 17 сентября 2017, 15:02  •  печать

В Омской области вспыхнул новый очаг африканской чумы

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В ближайшее время под карантин попадёт рабочий посёлок Шербакуль.

В Шербакульском районе Омской области вспыхнул новый очаг африканской чумы свиней. Заражённые животные обнаружены в одном из хозяйств рабочего посёлка Шербакуль. В ближайшее время губернатором должен быть подписан указ об установлении ограничительных мероприятий.

В первую угрожаемую зону попал сам посёлок. Во вторую – Азовский, Исилькульский, Марьяновский, Москаленский, Любинский, Одесский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Таврический районы и сам город Омск (за исключением тех поселений, где ранее вводились ограничительные мероприятия). Заметим, что в ряде указанных районов вспышки АЧС ранее не фиксировались. Ограничительные мероприятия будут действовать до 15 октября.

До 24 сентября будет создана специальная комиссия по отчуждению животных и изъятию продуктов животноводства на территории Шербакульского района. Добавим, в Омской области уже зарегистрирован 31 очаг АЧС в 12 районах области и на территории Омска, а также три инфицированных объекта.

Теги  •  #карантин #указ #чума

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Комментарии
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Николай Васильев  •  17 сентября 2017, 19:11

Просто напасть какая-то с этой чумой! То там, то в другом месте... невольно возникает подозрение на искусственное распространение этой заразы. Возможно, что это не так, но уж слишком частые вспышки, казалось бы при удовлетворительной работе ветеринарных и санитарно-эпидемиологических служб. Или все же работа этих служб недостаточна эффективна?

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Гала Скиба  •  17 сентября 2017, 17:05

А кто является переносчиком африканской чумы? Ведь это страшное заболевание появляется не в первый раз, и должны делать прививки свиньям, чтобы обезопасить скот.

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Леонид Портнов  •  17 сентября 2017, 16:39

Надо искать причину появления африканкой чумы и устранять именно ее, а не только заболевших животных.

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Юля Пучкова  •  17 сентября 2017, 17:43

Совершенно верно. Уже который месяц появляются сообщения о новых вспышках чумы и все сводится к уничтожению свиней. Наверное санэпидемслужба что то не то делает и не справляется со своими обязанностями.

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Олеся Полева  •  17 сентября 2017, 15:37

А эта специальная комиссия будет забирать животных только их крупных хозяйств? Или же в группе риска и семьи, которые держат по одной свинье для личных нужд? Если - да, то представляю, как сейчас владельцы хрюшек начинают в панике прятать животных.

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