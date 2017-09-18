12 способов дожить до включения отопления в Омске

"Омск Здесь" собрал простые и эффективные советы, которые помогут вам дождаться включения отопления и не закоченеть в своих квартирах.

Недолгое бабье лето вновь сменилось похолоданием, и температура в домах омичей продолжила своё падение. А включения отопления придётся ждать ещё довольно долго: старт отопительного сезона запланирован на 25-28 сентября. В магазинах бытовой техники хитом продаж становятся обогреватели, но есть ли другие способы обогреть наши дома и не поддаться осенним холодам? Мы собрали для вас простые и действенные советы, которые помогут вернуть тепло в ваши квартиры.

Обратите внимание на окна

Прежде чем начать утепляться, стоит задуматься, откуда же в квартиру проникает холод. Чаще всего это происходит через окна. Поэтому проверьте их герметичность и заделайте все щели. Можно использовать специальную оконную замазку, но в крайнем случае поможет и обычная тряпка. Проветривать лучше днём, если температура за окном выше, чем температура в квартире. На дневное время старайтесь открывать шторы и убирать с окна всё, что может оказаться препятствием для солнечного света, например, горшки с цветами. Таким образом в комнату будет попадать больше света и воздух в ней будет быстрее прогреваться, и вы без всяких затрат увеличите температуру на 2-3 градуса. А вот на ночь шторы, конечно, лучше задвинуть обратно: они послужат дополнительной защитой от холодных потоков воздуха.

Держите ноги в тепле

Большинство знает пользу пледов, свитеров и тёплых пижам, но вот про утепление ног часто забывают, а ведь это часто приводит к возникновению простуды. Поэтому обязательно носите тёплые тапки, а плотные носки не снимайте даже ночью. Однако стоит обратить внимание на резинку носков: она не должна быть слишком тугой и препятствовать кровообращению. Если вечером вы любите посидеть перед телевизором, то совместите приятное с полезным и организуйте себе ванну для ног. Это согреет не только вас, но и пространство вокруг. Не лишним будет напомнить и о коврах, которые помогают предотвратить потерю тепла через пол.

Откройте дверь ванной комнаты после купания

Горячий душ отличное средство согреться. Причём не только для вас, но и для вашей квартиры, если вы оставите дверь в ванную комнату открытой после купания. А вот на остальное время их лучше закрывать, как и другие редко использующиеся помещения.

Используйте лосьон или масло для тела после купания

Масло создаст дополнительный защитный слой для вашей кожи и поможет ей сохранить тепло после горячей ванны или душа.

Готовьте!

Хорошие хозяйки знают, что кухня - самое жаркое место в квартире. Так что за приготовлением еды можно отлично согреться. Если вы используете духовку, то обязательно оставьте её открытой после приготовления выпечки. Но не забывайте про технику безопасности, особенно если у вас дома есть дети или домашние животные. Также стоит быть аккуратнее с газовыми плитами, которые люди иногда используют для обогрева помещения. Эффект это, конечно, даёт но и есть и опасности. Во-первых, плиты не рассчитаны на непрерывное использование. Во-вторых, они активно сжигают кислород, а некоторые плиты к тому же пропускают газ. Вы можете заметить это не сразу, но через несколько часов почувствуете тошноту и головную боль. Поэтому рекомендуем использовать газовые плиты по прямому назначению.

Выпейте…

... согревающий чай. Рецептов очень много, и они доступны в интернете. Проще всего добавить в обычный чай тёртый корень имбиря, дольку лимона. А вот мёд в горячий чай лучше не добавлять, иначе он теряет часть своих свойств. Распространён миф о том, что согреться можно с помощью с алкоголя, но на самом деле от спиртных напитков температура тела понижается, как и от сигарет, которые ухудшают кровообращение в конечностях.

Разожгите огонь

Конечно, разводить костёр в своей квартире не стоит. Но вот зажечь несколько свечей вполне можно: парафиновые свечи стоят дёшево, горят долго и выделяют довольно много тепла. К тому же свечи создают особую атмосферу и могут не только согревать, но и стать атрибутом романтического ужина. При желании можно даже создать своими руками свечной обогреватель (инструкции есть в интернете). Стоит помнить про опасность открытого огня и не оставлять его без присмотра.

Сделайте зарядку

Особенно рекомендуем сделать несколько упражнений утром, чтобы ускорить кровообращение в организме и не замёрзнуть после тёплой кровати.

Сделайте уборку

Генеральная уборка - очень хороший способ согреться, а заодно и навести порядок. Чтобы было веселее, включите свою любимую музыку.

Включите кондиционер

Многие владельцы кондиционеров забывают, что их прибор полезен не только во время летней жары. А ведь на нём можно установить температуру 27-30 градусов и использовать для обогрева помещений. Также можно использовать бытовые обогреватели - самый популярный, но далеко не самый экономный вариант обогрева жилища.

Утеплитесь перед сном

Согреть кровать перед сном можно быстро и удобно с помощью обыкновенного фена. Только не накрывайте его одеялом, иначе он может перегреться и сломаться. Чтобы сохранить тепло подольше можно использовать грелку или пластиковую бутылку с горячей водой. Также можно попробовать сделать грелку своими руками: для этого надо нагреть на сковородке или в микроволновке крупу (например гречку или рис) и засыпать её в носок. Наше тело отдаёт много тепла через голову, поэтому в случае сильных холодов на время сна можно надеть шапку, особенно если у вас короткие волосы или вы лысый.

Чаще обнимайтесь

Делитесь теплом со своей семьёй и домашними животными.

Фото Илья Петров