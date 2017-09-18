Снег и почти ноль градусов ожидаются в Омске к концу недели
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 13:22, последнее обновление 18 сентября 2017, 13:22  •  печать

Снег и почти ноль градусов ожидаются в Омске к концу недели

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Температура воздуха в течение недели будет снижаться и к выходным упадёт почти до нуля градусов.

После краткосрочного потепления в Омской области вновь холодает. Смена погоды объясняется перестройкой воздушных потоков на северные. До середины недели местами по области выпадут умеренные дожди, прогремят грозы.

К субботе, 23 сентября, дневная температура воздуха в Омске опустится до +4°C, ночная - до +1°C. Будет пасмурно, утром возможен снег, который днём превратится в дождь. Примерно такая же погода продержится и всё воскресенье.

Добавим, что от температуры воздуха зависит дата начала отопительного сезона. Ранее в мэрии заявили, что он стартует 25-27 сентября, но по просьбам омичей тепло могут запустить раньше.

Теги  •  #отопительный сезон #погода

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Комментарии
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Макс Павлов  •  18 сентября 2017, 14:04

Как-то рановато для снега, я конечно люблю зиму, но как говорится - всему свое время ;) .

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Иван Грегин  •  18 сентября 2017, 13:32

При такой температуре в домах будет очень холодно, отопление уже пора подавать.

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