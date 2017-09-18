Снег и почти ноль градусов ожидаются в Омске к концу недели

Температура воздуха в течение недели будет снижаться и к выходным упадёт почти до нуля градусов.

После краткосрочного потепления в Омской области вновь холодает. Смена погоды объясняется перестройкой воздушных потоков на северные. До середины недели местами по области выпадут умеренные дожди, прогремят грозы.

К субботе, 23 сентября, дневная температура воздуха в Омске опустится до +4°C, ночная - до +1°C. Будет пасмурно, утром возможен снег, который днём превратится в дождь. Примерно такая же погода продержится и всё воскресенье.

Добавим, что от температуры воздуха зависит дата начала отопительного сезона. Ранее в мэрии заявили, что он стартует 25-27 сентября, но по просьбам омичей тепло могут запустить раньше.