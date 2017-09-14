В мэрии Омска назвали дату начала отопительного сезона
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 11:52, последнее обновление 14 сентября 2017, 12:24  •  печать

В мэрии Омска назвали дату начала отопительного сезона

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Городские коммунальщики практически полностью подготовились к подаче тепла в социальные учреждения и жилые дома омичей.

На сегодняшнем заседании в администрации Омска озвучено, что паспорта готовности к отопительному сезону получили более 6100 многоквартирных жилых домов. Также к приёму тепла готовы детские сады, школы, спортивные объекты, учреждения культуры и др.

- В целом можно констатировать, что город на 100 % готов к периоду максимума нагрузок. Проделана большая работа, результатом которой должна стать надёжность и безаварийность коммунального комплекса Омска зимой. Дата начала отопительного сезона будет определена с учётом погодных условий. Думаю, что это будет 25-28 сентября, однако если будет необходимо, дадим тепло раньше, в первую очередь в школы, больницы, детские сады, другие социальные учреждения, - прокомментировал и. о. мэра Сергей Фролов.

Теги  •  #отопительный сезон #Сергей Фролов

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Комментарии
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Алекс   •  14 сентября 2017, 13:31

Дома уже давно прохладно. Отопительный сезон можно начинать пораньше, зачем мерзнуть?

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Анна Орлова  •  14 сентября 2017, 12:33

Будем надеяться, что не припозднятся, а то в конце месяца снег обещали. Сейчас уже обогреватель включать приходится.

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