В мэрии Омска назвали дату начала отопительного сезона

На сегодняшнем заседании в администрации Омска озвучено, что паспорта готовности к отопительному сезону получили более 6100 многоквартирных жилых домов. Также к приёму тепла готовы детские сады, школы, спортивные объекты, учреждения культуры и др.

- В целом можно констатировать, что город на 100 % готов к периоду максимума нагрузок. Проделана большая работа, результатом которой должна стать надёжность и безаварийность коммунального комплекса Омска зимой. Дата начала отопительного сезона будет определена с учётом погодных условий. Думаю, что это будет 25-28 сентября, однако если будет необходимо, дадим тепло раньше, в первую очередь в школы, больницы, детские сады, другие социальные учреждения, - прокомментировал и. о. мэра Сергей Фролов.