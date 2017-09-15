После выходных в Омске резко похолодает
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 14:59, последнее обновление 15 сентября 2017, 16:05  •  печать

После выходных в Омске резко похолодает

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Тепло пришло в Омскую область совсем ненадолго.

Сегодня, 15 сентября, в регионе значительно потеплело благодаря западным воздушным потокам. В эти выходные температура воздуха поднимется до +20…+25°C, но уже в понедельник, 18 сентября, упадёт до +13…+18°C.

В начале следующей недели воздушные потоки начнут перестраиваться на северные и вновь установится холодная погода, в отдельные дни с осадками, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Добавим, что ещё один период краткосрочного потепления ожидается в Омске к следующим выходным.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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Комментарии
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Лена Головина  •  15 сентября 2017, 16:07

Тепло радует, хоть и ненадолго. А еще будут такие приятные теплые потоки воздуха? Хочется оттянуть приход зимы.

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