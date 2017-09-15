После выходных в Омске резко похолодает

Тепло пришло в Омскую область совсем ненадолго.

Сегодня, 15 сентября, в регионе значительно потеплело благодаря западным воздушным потокам. В эти выходные температура воздуха поднимется до +20…+25°C, но уже в понедельник, 18 сентября, упадёт до +13…+18°C.

В начале следующей недели воздушные потоки начнут перестраиваться на северные и вновь установится холодная погода, в отдельные дни с осадками, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Добавим, что ещё один период краткосрочного потепления ожидается в Омске к следующим выходным.