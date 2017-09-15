Над Омском выстроится небольшой парад планет
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 11:50, последнее обновление 15 сентября 2017, 12:06  •  печать

Над Омском выстроится небольшой парад планет

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Необычное астрономическое явление можно будет наблюдать ночью понедельника.

18 сентября планеты и звёзды выстроятся над Омском в необычное положение: максимально сблизятся Марс с Меркурием и Луна с Венерой, а между ними встанет одна из ярчайших звёзд на ночном небе - Регул.

Все пять светил выстроятся практически в одну линию. Меркурий только увидеть в пределах города непросто, - рассказал директор Омского планетария Владимир Крупко.

Лучшим временем наблюдения за небольшим парадом светил станет промежуток между 5:30 и 6:00. 

Аналогичное явление наблюдалось в 2015 году

Фото: Владимир Крупко

Теги  •  #астрономия #Владимир Крупко #парад планет #фото

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