Над Омском выстроится небольшой парад планет

Необычное астрономическое явление можно будет наблюдать ночью понедельника.

18 сентября планеты и звёзды выстроятся над Омском в необычное положение: максимально сблизятся Марс с Меркурием и Луна с Венерой, а между ними встанет одна из ярчайших звёзд на ночном небе - Регул.

Все пять светил выстроятся практически в одну линию. Меркурий только увидеть в пределах города непросто, - рассказал директор Омского планетария Владимир Крупко.

Лучшим временем наблюдения за небольшим парадом светил станет промежуток между 5:30 и 6:00.

Аналогичное явление наблюдалось в 2015 году

Фото: Владимир Крупко