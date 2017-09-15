Омск признан одним из самых грязных городов России
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 09:25, последнее обновление 15 сентября 2017, 09:54  •  печать

Омск признан одним из самых грязных городов России

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Город вошёл в список 15 максимально загрязнённых территорий страны.

Об этом министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал в интервью "Российской газете". По его словам, самыми острыми экологическими проблемами на этих 15 территориях являются состояние атмосферного воздуха и накопление отходов.

Это Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест, - перечислил Донской.

Экологические риски, по словам министра, связаны с большим количеством производств.

Отметим, что в Омске с марта ищут источник выброса этилмеркаптана, по факту которого возбуждено уголовное дело. Кроме того, на территории города практически не осталось легальных мусорных полигонов.

Теги  •  #рейтинг #экология

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Комментарии
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Александр Божежар  •  15 сентября 2017, 10:31

Что тут скажешь - позор, думаю это одна из основных причин по которой люди уезжают из Омска.

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Анна Орлова  •  15 сентября 2017, 13:35

Не основная, конечно, есть масса других проблем. На экологию мы обращаем внимание в последнюю очередь - когда уже поздно, и наше здоровье подорвано безвозвратно.

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