Омск признан одним из самых грязных городов России

Об этом министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал в интервью "Российской газете". По его словам, самыми острыми экологическими проблемами на этих 15 территориях являются состояние атмосферного воздуха и накопление отходов.

Это Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест, - перечислил Донской.

Экологические риски, по словам министра, связаны с большим количеством производств.

Отметим, что в Омске с марта ищут источник выброса этилмеркаптана, по факту которого возбуждено уголовное дело. Кроме того, на территории города практически не осталось легальных мусорных полигонов.