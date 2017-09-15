Роспотребнадзор: эпидемии энтеровируса в Омске нет

Чтобы разъяснить омичам ситуацию со слухами о распространении энтеровирусной инфекции в регионе, в том числе вирусом менингита, сегодня, 15 сентября, медики собрали журналистов.

- Мы не хотим успокоить или усыпить бдительность омичей, мы хотим лишь разъяснить всё об эпидемии. Например, гриппа. Им в неделю заболевает до 10 тысяч человек. Энтеровирус сегодня зарегистрирован за период с августа. Заболевших - около сотни человек, - пояснила заместитель министра здравоохранения Омской области Ольга Богданова.

Специалисты объяснили, что вирус чаще завозится извне: дети вернулись из отпусков, других регионов и стран, привезя с собой вирус. Но это единичные случаи. При выявлении одного-двух заболевших, руководитель образовательного учреждения имеет право распустить класс или группу для предотвращения распространения вируса.

- Эпидемии энтеровируса сегодня нет, есть ежегодная сезонная вспышка заболеваемости. При эпидемии ОРВИ регистрируется 10-20 тысяч человек в неделю. На данный момент госпитализируют 5-10 человек в день, но не у всех энтеровирус, это заболевшие ОРВИ, - отметила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Анпилова и подчеркнула: определить, каким именно вирусом заболел ребёнок, можно только после проведения лабораторных исследований.