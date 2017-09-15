Роспотребнадзор: эпидемии энтеровируса в Омске нет
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 10:46, последнее обновление 15 сентября 2017, 11:14  •  печать

Роспотребнадзор: эпидемии энтеровируса в Омске нет

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С августа энтеровирусной инфекцией заразилось около ста омичей.

Чтобы разъяснить омичам ситуацию со слухами о распространении энтеровирусной инфекции в регионе, в том числе вирусом менингита, сегодня, 15 сентября, медики собрали журналистов.

- Мы не хотим успокоить или усыпить бдительность омичей, мы хотим лишь разъяснить всё об эпидемии. Например, гриппа. Им в неделю заболевает до 10 тысяч человек. Энтеровирус сегодня зарегистрирован за период с августа. Заболевших - около сотни человек, - пояснила заместитель министра здравоохранения Омской области Ольга Богданова.

Специалисты объяснили, что вирус чаще завозится извне: дети вернулись из отпусков, других регионов и стран, привезя с собой вирус. Но это единичные случаи. При выявлении одного-двух заболевших, руководитель образовательного учреждения имеет право распустить класс или группу для предотвращения распространения вируса.

- Эпидемии энтеровируса сегодня нет, есть ежегодная сезонная вспышка заболеваемости. При эпидемии ОРВИ регистрируется 10-20 тысяч человек в неделю. На данный момент госпитализируют 5-10 человек в день, но не у всех энтеровирус, это заболевшие ОРВИ, - отметила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Анпилова и подчеркнула: определить, каким именно вирусом заболел ребёнок, можно только после проведения лабораторных исследований.

Теги  •  #Роспотребнадзор #энтеровирус #эпидемия

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Комментарии
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Максим Меридий  •  15 сентября 2017, 13:22

Сын у меня несколько лет назад переболел, как раз когда была также вспышка и её хайпили, а власти утверждали мол "всё нормально". Так вот: в нашем случае возбудителя так и не установили...

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