В пятницу в Омской области значительно потеплеет

Синоптики обещают, что 15 сентября температура воздуха в области поднимется до 26 градусов.

Метеорологи уже давали прогноз на небольшое потепление в эти выходные, но тёплая погода порадует омичей уже в пятницу. По сведениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 15 сентября будет ещё довольно прохладно, столбик термометра опустится до отметки +3 градуса.

Днём же по Омской области средняя температура воздуха составит +21..+26 градуса тепла. Ветер ожидается юго-западный 8-13 м/с, местами пройдёт дождь. Долгожданное бабье лето после длительного похолодания всё-таки придёт в Прииртышье.