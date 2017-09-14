В пятницу в Омской области значительно потеплеет
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 16:24, последнее обновление 14 сентября 2017, 17:31  •  печать

В пятницу в Омской области значительно потеплеет

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Синоптики обещают, что 15 сентября температура воздуха в области поднимется до 26 градусов.

Метеорологи уже давали прогноз на небольшое потепление в эти выходные, но тёплая погода порадует омичей уже в пятницу. По сведениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 15 сентября будет ещё довольно прохладно, столбик термометра опустится до отметки +3 градуса.  

Днём же по Омской области средняя температура воздуха составит +21..+26 градуса тепла. Ветер ожидается юго-западный 8-13 м/с, местами пройдёт дождь. Долгожданное бабье лето после длительного похолодания всё-таки придёт в Прииртышье.

 

Теги  •  #бабье лето #потепление #сентябрь

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