Отопление появится в домах омичей до конца сентября
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  9 сентября 2017, 19:48, последнее обновление 9 сентября 2017, 19:52  •  печать

Отопление появится в домах омичей до конца сентября

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В связи с холодной погодой отопительный сезон в Омске может начаться раньше обычного.

Об этом рассказал сегодня и.о. мэра Сергей Фролов.

Несмотря на проблемы с "Тепловой компанией" (многомиллионные долги перед поставщиком газа - прим.ред.), мы надеемся провести подготовку на высоком уровне. Мы сибирский город, для нас это крайне важно, - заявил Фролов в эфире ГТРК "Иртыш".

Добавим, что по прогнозу синоптиков первый снег в регионе может выпасть уже на следующей неделе. Согласно нормативам отопление в жилых домах появляется, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов на протяжении пяти дней. 

Теги  •  #отопительный сезон #Сергей Фролов

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Комментарии
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Александр Минякин  •  9 сентября 2017, 20:39

Вообще то если ждать средней температуры +8 градусов в течение 5 дней, то это долго. Ночью очень холодно, даже уже и заморозки случаются. А в Якутии уже снег выпал. Поэтому включать тепло в домах нужно к 15 сентября.

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Игорь Усов  •  9 сентября 2017, 20:15

Учитывая, что сентябрь в этом году такой холодный, могли бы дать отопление и пораньше.

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