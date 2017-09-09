Отопление появится в домах омичей до конца сентября

Об этом рассказал сегодня и.о. мэра Сергей Фролов.
Несмотря на проблемы с "Тепловой компанией" (многомиллионные долги перед поставщиком газа - прим.ред.), мы надеемся провести подготовку на высоком уровне. Мы сибирский город, для нас это крайне важно, - заявил Фролов в эфире ГТРК "Иртыш".
Добавим, что по прогнозу синоптиков первый снег в регионе может выпасть уже на следующей неделе. Согласно нормативам отопление в жилых домах появляется, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов на протяжении пяти дней.
Вообще то если ждать средней температуры +8 градусов в течение 5 дней, то это долго. Ночью очень холодно, даже уже и заморозки случаются. А в Якутии уже снег выпал. Поэтому включать тепло в домах нужно к 15 сентября.
Учитывая, что сентябрь в этом году такой холодный, могли бы дать отопление и пораньше.