Отопление появится в домах омичей до конца сентября

В связи с холодной погодой отопительный сезон в Омске может начаться раньше обычного.

Об этом рассказал сегодня и.о. мэра Сергей Фролов.

Несмотря на проблемы с "Тепловой компанией" (многомиллионные долги перед поставщиком газа - прим.ред.), мы надеемся провести подготовку на высоком уровне. Мы сибирский город, для нас это крайне важно, - заявил Фролов в эфире ГТРК "Иртыш".

Добавим, что по прогнозу синоптиков первый снег в регионе может выпасть уже на следующей неделе. Согласно нормативам отопление в жилых домах появляется, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов на протяжении пяти дней.