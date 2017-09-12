Бабье лето продлится в Омске три дня

Сегодня, 12 сентября, средняя температура воздуха в Омской области составит не выше +11 градусов. День будет пасмурным, пройдут небольшие дожди. Ночные заморозки до -5 градусов продлятся до четверга, 14 сентября. Однако циклон, который вызвал снижение температуры, постепенно уходит на северо-восток.

К концу недели синоптики ожидают потепление. В пятницу небо над Омском прояснится, а столбик термометра покажет до +21...+23°C. Такая температура продержится в городе все выходные. Но затем дожди и похолодание вернутся.

Добавим, что согласно долгосрочному прогнозу ещё одна волна потепления может добраться до Омска к 25 сентября. При этом в конце месяца в регионе прогнозируют мокрый снег.