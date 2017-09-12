Бабье лето продлится в Омске три дня
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 10:38, последнее обновление 12 сентября 2017, 10:50  •  печать

Бабье лето продлится в Омске три дня

Автор:

После резкого похолодания в регионе установится тёплая погода.

Сегодня, 12 сентября, средняя температура воздуха в Омской области составит не выше +11 градусов. День будет пасмурным, пройдут небольшие дожди. Ночные заморозки до -5 градусов продлятся до четверга, 14 сентября. Однако циклон, который вызвал снижение температуры, постепенно уходит на северо-восток.

К концу недели синоптики ожидают потепление. В пятницу небо над Омском прояснится, а столбик термометра покажет до +21...+23°C. Такая температура продержится в городе все выходные. Но затем дожди и похолодание вернутся.

Добавим, что согласно долгосрочному прогнозу ещё одна волна потепления может добраться до Омска к 25 сентября. При этом в конце месяца в регионе прогнозируют мокрый снег.

Теги  •  #бабье лето #погода

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Алекс   •  12 сентября 2017, 11:39

Маловато, конечно, тепла в сентябре, но есть ведь еще октябрь. Может, бабье лето еще раз нас посетит.

Ответить
Анна Орлова  •  12 сентября 2017, 11:37

Три дня... Не густо. Зато хотя бы на выходные выпадает. Уже сейчас погода тянет скорее на октябрьскую.

Ответить
Последние новости
Омичам не станут запрещать разводить свиней  •  сегодня, 11:44
Омский предприниматель заплатит 12 млн рублей земельного налога по решению суда  •  сегодня, 10:43
Экс-директор акционерного общества задолжал сотрудникам 2,3 млн рублей  •  вчера, 17:48  •   1
Омич прятал в штанине 80 пакетиков с наркотиками  •  вчера, 17:07
Суд не будет рассматривать уголовное дело омского банкира Мацелевича  •  вчера, 16:53
Труба весом полтонны раздавила омича на стройке в Липецкой области  •  вчера, 16:16
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400