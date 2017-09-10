МЧС предупреждает о заморозках до минус пяти градусов

Как сообщают омские спасатели со ссылкой на Гидрометеоцентр, на территории Омской области ночью 12 – 14 сентября местами ожидаются заморозки до 0… -5° градусов. Подобное погодное явление может спровоцировать возникновение различных чрезвычайных ситуаций, в том числе повреждение и даже гибель урожая.
Сотрудники МЧС также предупреждают автолюбителей и дорожные службы. Обледенелое дорожное полотно способно спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.
В начале сентября заморозки, это конечно круто. Тогда в октябре можно ждать снег. Хотя так мало побыло лето.
Рановато с заморозками что то погодка, тепла бы еще немножко хочется, не нагрелись солнышком