МЧС предупреждает о заморозках до минус пяти градусов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 10 сентября 2017, 16:37, последнее обновление 10 сентября 2017, 16:41  •  печать

МЧС предупреждает о заморозках до минус пяти градусов

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Непогода в регионе продлится три дня – с 12 по 14 сентября.

Как сообщают омские спасатели со ссылкой на Гидрометеоцентр, на территории Омской области ночью 12 – 14 сентября местами ожидаются заморозки до  0… -5° градусов. Подобное погодное явление может спровоцировать возникновение различных чрезвычайных ситуаций, в том числе повреждение и даже гибель урожая.

Сотрудники МЧС также предупреждают автолюбителей и дорожные службы. Обледенелое дорожное полотно способно спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.

Теги  •  #заморозки #МЧС #пробки

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Комментарии
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Николай Лом  •  10 сентября 2017, 18:04

В начале сентября заморозки, это конечно круто. Тогда в октябре можно ждать снег. Хотя так мало побыло лето.

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Таисия Петрова  •  10 сентября 2017, 17:22

Рановато с заморозками что то погодка, тепла бы еще немножко хочется, не нагрелись солнышком

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