МЧС предупреждает о заморозках до минус пяти градусов

Непогода в регионе продлится три дня – с 12 по 14 сентября.

Как сообщают омские спасатели со ссылкой на Гидрометеоцентр, на территории Омской области ночью 12 – 14 сентября местами ожидаются заморозки до 0… -5° градусов. Подобное погодное явление может спровоцировать возникновение различных чрезвычайных ситуаций, в том числе повреждение и даже гибель урожая.

Сотрудники МЧС также предупреждают автолюбителей и дорожные службы. Обледенелое дорожное полотно способно спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.