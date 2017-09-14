Омичам пояснили, из-за чего им могут отключить газ и горячую воду

Отключение горячей воды и газоснабжения может произойти при задолженности за два месяца.

Представители ресурсоснабжающих организаций пояснили, что ограничить подачу горячей воды и газа могут только в рамках действующего законодательства абоненту, который не платил за услуги два месяца, предварительно предупредив его о возможном отключении. Далее, получив решение суда, должнику перекрывают газ и воду. При полном погашении задолженности подачу возобновляют. При этом без отопления даже при большой задолженности не оставят. Пример тому многодетная семья в Ленинском округе Омска, задолжавшая за тепло около 900 тысяч рублей.

В этот летний период 2,5 тысячи абонентов ограничили подачу газа, - пояснил заместитель генерального директора по реализации газа "Газпром межрегионгаз Омск" Сергей Дедов. - Потому мы просим омичей погасить задолженность заранее. Иначе им придётся оплачивать не только долг, но и работы по подключению в сумме от трёх до пяти тысяч рублей.

Задолженность населения за газ в регионе на первое сентября составила 92 млн рублей.