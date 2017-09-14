Омичам пояснили, из-за чего им могут отключить газ и горячую воду
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 13:45, последнее обновление 14 сентября 2017, 13:46  •  печать

Омичам пояснили, из-за чего им могут отключить газ и горячую воду

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Отключение горячей воды и газоснабжения может произойти при задолженности за два месяца.

Представители ресурсоснабжающих организаций пояснили, что ограничить подачу горячей воды и газа могут только в рамках действующего законодательства абоненту, который не платил за услуги два месяца, предварительно предупредив его о возможном отключении. Далее, получив решение суда, должнику перекрывают газ и воду. При полном погашении задолженности подачу возобновляют. При этом без отопления даже при большой задолженности не оставят. Пример тому многодетная семья в Ленинском округе Омска, задолжавшая за тепло около 900 тысяч рублей.

В этот летний период 2,5 тысячи абонентов ограничили подачу газа, - пояснил заместитель генерального директора по реализации газа "Газпром межрегионгаз Омск" Сергей Дедов. - Потому мы просим омичей погасить задолженность заранее. Иначе им придётся оплачивать не только долг, но и работы по подключению в сумме от трёх до пяти тысяч рублей.

Задолженность населения за газ в регионе на первое сентября составила 92 млн рублей.

Теги  •  #газ #Газпром межрегионгаз Омск #отопление #тепло

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  14 сентября 2017, 16:10

Ага, отопление не отключат, просто когда "накапает" тыщ 900 долга, через суд разменяют жилплощадь на две меньшие части, и одну из них продадут, а деньги от продажи направят на погашение задолженности. А платить или не платить - каждый, конечно, выбирает сам.

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