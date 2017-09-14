Омской многодетной семье потребуется 200 лет, чтобы погасить долг за отопление
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 13:06  •  печать

Омской многодетной семье потребуется 200 лет, чтобы погасить долг за отопление

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Многодетная семья, проживающая в Ленинском округе, задолжала за отопление почти миллион рублей.

Сегодня, 14 сентября, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоялась пресс-конференция, посвящённая грядущему отопительному сезону. Во время обсуждения начальник отдела планирования и исполнения бюджета компании "Омск РТС" Иван Трапезников рассказал, что долги омичей за отопление порой превышают все разумные пределы.

- В Ленинском округе есть, например, многодетная семья, задолжавшая за тепло более 900 тыс. руб., - сообщил Иван Трапезников. - С 2014 года они заплатили всего 24 тысячи. Мать сейчас вышла на пенсию, за счёт пенсии и смогла эту частичку погасить. Вот приблизительно за 200 лет она рассчитается.

Напомним, администрация города сегодня сообщила, что отопительный сезон в Омске начнётся 25-28 сентября.

Теги  •  #долг #многодетная мать #отопление

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Комментарии
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Игорь Усов  •  14 сентября 2017, 13:07

Учитывая, что сентябрь нынче такой холодный, могли бы и раньше дать отопление.

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