Омской многодетной семье потребуется 200 лет, чтобы погасить долг за отопление

Многодетная семья, проживающая в Ленинском округе, задолжала за отопление почти миллион рублей.

Сегодня, 14 сентября, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоялась пресс-конференция, посвящённая грядущему отопительному сезону. Во время обсуждения начальник отдела планирования и исполнения бюджета компании "Омск РТС" Иван Трапезников рассказал, что долги омичей за отопление порой превышают все разумные пределы.

- В Ленинском округе есть, например, многодетная семья, задолжавшая за тепло более 900 тыс. руб., - сообщил Иван Трапезников. - С 2014 года они заплатили всего 24 тысячи. Мать сейчас вышла на пенсию, за счёт пенсии и смогла эту частичку погасить. Вот приблизительно за 200 лет она рассчитается.

Напомним, администрация города сегодня сообщила, что отопительный сезон в Омске начнётся 25-28 сентября.