Омич вернул владелице потерянную сумку с 275 тысячами рублей и документами
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 14:58, последнее обновление 13 сентября 2017, 15:01  •  печать

Омич вернул владелице потерянную сумку с 275 тысячами рублей и документами

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Молодой человек не стал присваивать себе найденное добро, а вернул его хозяевам.

Сумка с крупной суммой денег и документами была утеряна в понедельник, 11 сентября, в городке Нефтяников. Вряд ли владельцы надеялись на возврат находившихся внутри 275 тыс. руб., однако это произошло.

Сумку нашёл 20-летний юноша. Владелицу утерянного он нашёл по данным, указанным в документах, связался с ней и передал находку. Пост с благодарностями омичка разместила в группе "Омск ВК" в социальной сети "ВКонтакте".

"Спасибо тебе и твоим родителям за воспитание, за твою порядочность. <...> Твой поступок немыслим и достоин настоящего человека. Спасибо тебе от нашей семьи. Бумеранг никто не отменял, и пусть тебе вернётся это в 100-кратном размере", - написала благодарная омичка.

Теги  •  #деньги #утеря

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Комментарии
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Вероника Соколовская  •  13 сентября 2017, 17:41

Какой же молодец парень, не каждый такую сумму бы вернул..редко такие люди попадаются в нынешнее время то..

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