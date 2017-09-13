Число омичей, подхвативших ОРВИ, выросло в холода

Жители региона всё чаще обращаются к врачам с жалобами на простудные заболевания. Но до эпидемии пока далеко.

По данным омского Роспотребнадзора, за минувшую неделю, в течение которой держалась прохладная погода, заболеваемость ОРВИ в регионе выросла на 4,6 %. При этом эпидемический уровень ещё не достигнут. Лабораторный мониторинг показал, что циркулируют лишь риновирусы, которые не являются гриппозными. Вируса гриппа в Омской области не зафиксировано.

Специалисты напоминают о том, что в регионе продолжается вакцинация против гриппа. На данный момент прививки поставили 13,7 % населения, или 270 418 тыс. человек. Вакцинировано почти 40 % детей, или 96 757 несовершеннолетних.