Число омичей, подхвативших ОРВИ, выросло в холода
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 13:35, последнее обновление 13 сентября 2017, 13:35  •  печать

Число омичей, подхвативших ОРВИ, выросло в холода

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Жители региона всё чаще обращаются к врачам с жалобами на простудные заболевания. Но до эпидемии пока далеко.

По данным омского Роспотребнадзора, за минувшую неделю, в течение которой держалась прохладная погода, заболеваемость ОРВИ в регионе выросла на 4,6 %. При этом эпидемический уровень ещё не достигнут. Лабораторный мониторинг показал, что циркулируют лишь риновирусы, которые не являются гриппозными. Вируса гриппа в Омской области не зафиксировано.

Специалисты напоминают о том, что в регионе продолжается вакцинация против гриппа. На данный момент прививки поставили 13,7 % населения, или 270 418 тыс. человек. Вакцинировано почти 40 % детей, или 96 757 несовершеннолетних.

Теги  •  #ОРВИ #Роспотребнадзор

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  13 сентября 2017, 14:02

Люди стали больше болеть, потому что они еще не готовы к холодам и никак не могут отойти от лета, когда можно ходить в легкой одежде.

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