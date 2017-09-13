Задолжавшие 7 млн омичи заперлись в квартире и пригрозили взорвать дом

Сегодня, 13 сентября, сотрудники омского управления ФССП пришли к задолжавшим 7 млн руб. пенсионерам, чтобы исполнить решение суда. Омичи, не желая расставаться со своим имуществом, заперлись в квартире и пригрозили взорвать дом. Эту информацию подтвердил в телефонном разговоре с корреспондентом "Омск Здесь" главный специалист-эксперт областного УФССП Владимир Таранцевич.

- Я сам на месте происшествия не был, но со слов приставов могу сказать, что должник оказал сопротивление: заперся и пригрозил взорвать дом. На место происшествия приезжали полицейские и сотрудники МЧС, - рассказал Владимир Таранцевич. - Один из должников, бабушка, была госпитализирована, в связи с этим исполнительные действия пока приостановлены.

В пресс-службе полиции сообщили, что к ним поступило обращение о конфликтной ситуации в доме на улице Лаптева. По словам начальника ОИОС УМВД России по Омской области Алексея Командыкова, на место инцидента выезжал участковый. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.