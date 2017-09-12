О минировании омской мэрии сообщали из другого города
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 19:56, последнее обновление 12 сентября 2017, 20:43  •  печать

О минировании омской мэрии сообщали из другого города

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Правоохранительные органы еще ищут телефонного террориста, но вице-мэр Юрий Тетянников уже заявил, что звонки о минировании администрации Омска были совершены из другого города.

Как сообщает РИА "Омскинформ", на сегодняшней пресс-конференции глава омского МЧС Виктор Корбут заявил, что личный состав ведомства отработал экстренные ситуации в полном объеме, привлекая дополнительную технику. Однако звонки о бомбах в учреждениях Омска поступали из других городов, считает вице-мэр Юрий Тетянников. По его мнению, если бы телефонный террорист находился в нашем городе, его бы сразу вычислили. Он подтвердил и слова Виктора Корбута о слаженной работе экстренных служб, показавших высокий уровень готовности к подобным ситуациям.

Теги  •  #бомба #минирование #мэрия

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  12 сентября 2017, 20:21

Интересно, а сразу невозможно было установить этот факт? Может, коллеги из других городов и помогли бы тогда.

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