О минировании омской мэрии сообщали из другого города

Правоохранительные органы еще ищут телефонного террориста, но вице-мэр Юрий Тетянников уже заявил, что звонки о минировании администрации Омска были совершены из другого города.

Как сообщает РИА "Омскинформ", на сегодняшней пресс-конференции глава омского МЧС Виктор Корбут заявил, что личный состав ведомства отработал экстренные ситуации в полном объеме, привлекая дополнительную технику. Однако звонки о бомбах в учреждениях Омска поступали из других городов, считает вице-мэр Юрий Тетянников. По его мнению, если бы телефонный террорист находился в нашем городе, его бы сразу вычислили. Он подтвердил и слова Виктора Корбута о слаженной работе экстренных служб, показавших высокий уровень готовности к подобным ситуациям.