В Омске вновь заминировали мэрию

Чиновников в срочном порядке эвакуируют из здания. По неподтверждённой пока информации, звонки поступили ещё и о заминировании нескольких школ и пенсионного фонда.

Как сообщил ИА "Омск Здесь" источник в городской администрации, здание мэрии вновь эвакуируют. Работников переводят через дорогу, где находится парк. По предварительным данным, в полицию поступил сигнал о заминировании. Эту информацию нашему корреспонденту подтвердили в пресс-службе регионального УМВД, добавив, что звонок поступил полчаса назад. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия.

Добавим, источник нашего агентства в правоохранительных структурах заявил, что правоохранители отрабатывают ещё несколько сигналов. Заминированы ещё несколько школ и отделение пенсионного фонда, поскольку неизвестно какое именно, силовиками проверяются все отделения.

Напомним, звонки от "террористов" о "заложенных бомбах" в городской избирательной комиссии и омских кинотеатрах стали поступать вчера вечером. Информация не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело.