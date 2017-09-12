Отопление могут включить раньше срока по просьбе омичей

На сегодняшний день объекты коммунального хозяйства готовы к подаче тепла на 98-99 %. Полная готовность должна быть достигнута к 15 сентября. За день до этого доклады хозяйствующих субъектов заслушают в мэрии на заседании профильной комиссии.

- Дата начала отопительного периода традиционно определяется в соответствии с федеральным законодательством: критерием для этого является температура наружного воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Однако с прошлого года органам местного самоуправления дано право запускать тепло в соответствии с местными погодными условиями и пожеланиями жителей, - прокомментировал сегодня замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Бут.

Добавим, что ранее и. о. мэра Омска Сергей Фролов сообщил, что отопительный сезон начнётся не позднее третьей декады сентября.