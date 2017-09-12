Отопление могут включить раньше срока по просьбе омичей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 16:51, последнее обновление 12 сентября 2017, 16:52  •  печать

Отопление могут включить раньше срока по просьбе омичей

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Городским службам отвели три дня на завершение подготовки к отопительному сезону.

На сегодняшний день объекты коммунального хозяйства готовы к подаче тепла на 98-99 %. Полная готовность должна быть достигнута к 15 сентября. За день до этого доклады хозяйствующих субъектов заслушают в мэрии на заседании профильной комиссии.

- Дата начала отопительного периода традиционно определяется в соответствии с федеральным законодательством: критерием для этого является температура наружного воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Однако с прошлого года органам местного самоуправления дано право запускать тепло в соответствии с местными погодными условиями и пожеланиями жителей, - прокомментировал сегодня замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Бут.

Добавим, что ранее и. о. мэра Омска Сергей Фролов сообщил, что отопительный сезон начнётся не позднее третьей декады сентября.

Теги  •  #департамент городского хозяйства #Михаил Бут #отопительный сезон

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Комментарии
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Виктория Прищепова  •  12 сентября 2017, 17:03

Это обнадеживает, а то скоро наступят холода и дожди. А так приятно прийти домой, а там тепло!

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