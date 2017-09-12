На Южном обходе отремонтировали путепровод вблизи Троицкого
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 15:26, последнее обновление 12 сентября 2017, 15:48  •  печать

На Южном обходе отремонтировали путепровод вблизи Троицкого

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Работы на трассе "Иртыш" завершены на полтора месяца раньше срока.

ФКУ "Сибуправтодор" ввело в эксплуатацию путепровод на 813-м км федеральной трассы Р-254 "Иртыш". В ходе ремонта виадука длиной 48 м обновлены балки пролётных строений и опоры, укреплены конусы, уложено новое дорожное полотно, устроены водоотводные лотки и новые лестничные сходы. Кроме того, на путепроводе появились шумозащитные экраны.

Ремонт путепровода у села Троицкое начался в конце июня и закончен за полтора месяца до указанного в контракте срока. Работы выполняло ООО "Стройсервис", выигравшее подряд как единственный участник торгов. Ранее в компании заявляли, что объект сложный, поэтому желающих взяться за него практически нет.

Фото: пресс-служба ФКУ "Сибуправтодор"

Теги  •  #дороги #путепровод #ремонт #Южный обход

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