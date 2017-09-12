На Южном обходе отремонтировали путепровод вблизи Троицкого

ФКУ "Сибуправтодор" ввело в эксплуатацию путепровод на 813-м км федеральной трассы Р-254 "Иртыш". В ходе ремонта виадука длиной 48 м обновлены балки пролётных строений и опоры, укреплены конусы, уложено новое дорожное полотно, устроены водоотводные лотки и новые лестничные сходы. Кроме того, на путепроводе появились шумозащитные экраны.

Ремонт путепровода у села Троицкое начался в конце июня и закончен за полтора месяца до указанного в контракте срока. Работы выполняло ООО "Стройсервис", выигравшее подряд как единственный участник торгов. Ранее в компании заявляли, что объект сложный, поэтому желающих взяться за него практически нет.

Фото: пресс-служба ФКУ "Сибуправтодор"