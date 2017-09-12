В Омске расширяют Тюменскую улицу

Как сообщает администрация Омска, принято решение расширить улицу Тюменская для того, чтобы по всей её протяженности было обеспечено полноценное двустороннее движение.

- Значение этого объекта, который обеспечивает прямой и быстрый выезд из центральной части Омска на Фрунзенский мост, существенно возрастёт после закрытия на капитальный ремонт Юбилейного моста через реку Омь, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Добавим, в городе в порядок приведено уже 33 магистрали. К 15 сентября должны завершиться работы еще на 16 улицах, 12 из которых расположены в центральной части Омска. Пока работы продолжаются на улицах Полковой, Потанина и Красногвардейской.