В Омске расширяют Тюменскую улицу
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 09:39, последнее обновление 12 сентября 2017, 09:51  •  печать

В Омске расширяют Тюменскую улицу

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Работы планируется завершить до конца сентября.

Как сообщает администрация Омска, принято решение расширить улицу Тюменская для того, чтобы по всей её протяженности было обеспечено полноценное двустороннее движение.

- Значение этого объекта, который обеспечивает прямой и быстрый выезд из центральной части Омска на Фрунзенский мост, существенно возрастёт после закрытия на капитальный ремонт Юбилейного моста через реку Омь, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Добавим, в городе в порядок приведено уже 33 магистрали. К 15 сентября должны завершиться работы еще на 16 улицах, 12 из которых расположены в центральной части Омска. Пока работы продолжаются на улицах Полковой, Потанина и Красногвардейской.

Теги  •  #Александр Фролов #дороги #ремонт

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