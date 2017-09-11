Последователи "дорожной феи" Омска продолжают ремонтировать дороги
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 10:30, последнее обновление 11 сентября 2017, 10:49  •  печать

Последователи "дорожной феи" Омска продолжают ремонтировать дороги

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Очередной житель Омска решил самостоятельно отремонтировать дорогу, не дожидаясь чиновников. 

Сообщение о появлении очередного "дорожного фея" появилось сегодня, 11 сентября, в социальной сети "ВКонтакте". В прикреплённой к публикации видеозаписи можно увидеть, как молодой человек достаёт шпателем из ведра раствор и кладёт его в выбоины на асфальте. В комментариях под роликом омичи отметили, что парня, несмотря на его благие намерения, могут привлечь к ответственности за порчу государственного имущества.

Напомним, что тема самостоятельного ремонта дорог активно обсуждается в Омске с декабря 2015 года. Именно тогда в Сети появилось видео с первой "Дорожной феей" из Омска Вероникой Бобрусь. Девушка не смогла равнодушно проехать мимо ям на дороге, а решила остановиться и отремонтировать их. Пример оказался заразительным. У Вероники Бобрусь появились последователи, причём не только в Омске, но и других регионах, а журналисты BBC посвятили ей статью на своём сайте.

Омские чиновники, правда, поступок девушки не оценили, заявив, что такой ремонт выполнялся с нарушением технологии и мог привести к ДТП.

Теги  •  #дороги #дорожная фея #ремонт

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Комментарии
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Анна Орлова  •  11 сентября 2017, 11:41

Не неквалифицированный ремонт приводит к ДТП, а безделие и попустительство чиновников. Похоже, они считают, что если проблему игнорировать, она сама рассосется.

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