Последователи "дорожной феи" Омска продолжают ремонтировать дороги

Сообщение о появлении очередного "дорожного фея" появилось сегодня, 11 сентября, в социальной сети "ВКонтакте". В прикреплённой к публикации видеозаписи можно увидеть, как молодой человек достаёт шпателем из ведра раствор и кладёт его в выбоины на асфальте. В комментариях под роликом омичи отметили, что парня, несмотря на его благие намерения, могут привлечь к ответственности за порчу государственного имущества.

Напомним, что тема самостоятельного ремонта дорог активно обсуждается в Омске с декабря 2015 года. Именно тогда в Сети появилось видео с первой "Дорожной феей" из Омска Вероникой Бобрусь. Девушка не смогла равнодушно проехать мимо ям на дороге, а решила остановиться и отремонтировать их. Пример оказался заразительным. У Вероники Бобрусь появились последователи, причём не только в Омске, но и других регионах, а журналисты BBC посвятили ей статью на своём сайте.

Омские чиновники, правда, поступок девушки не оценили, заявив, что такой ремонт выполнялся с нарушением технологии и мог привести к ДТП.