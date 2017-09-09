Дорогу между мостами на Левом берегу некому строить

Временный градоначальник рассказал о дальнейший планах, финансируемых в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". По ней Омск получит около миллиарда рублей в следующем году. В 2018 году будет отремонтировано 37 участков в разных районах города. Кроме того, должно начаться строительство новых магистралей и развязок.

За счёт федеральных средств будет построена левобережная дорога от моста им. 60-летия Победы до моста им. 60-летия ВЛКСМ. Её проект обсудили на публичных слушаниях ещё в 2015 году, однако из-за дороговизны (необходимо около 700 млн руб.) строительство откладывалось.

В 2019 году нужно заходить на эту дорогу. Она архиважна для города Омска, потому что в микрорайоне "Прибрежный" в ближайшее время переедет 15-16 тысяч населения, - рассказал Сергей Фролов в эфире ГТРК "Иртыш".

По словам Фролова, начать строительство в следующем году точно не получится, так как местные подрядчики будут заняты на ремонтных работах. Кроме того, финансирование, скорее всего, будет разделено на два года.