Дорогу между мостами на Левом берегу некому строить
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  9 сентября 2017, 15:06, последнее обновление 9 сентября 2017, 15:10  •  печать

Дорогу между мостами на Левом берегу некому строить

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И.о. мэра Омска Сергей Фролов объяснил, почему дорогу-дублёр улицы 70 лет Октября начнут строить не ранее 2019 года.

Временный градоначальник рассказал о дальнейший планах, финансируемых в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". По ней Омск получит около миллиарда рублей в следующем году. В 2018 году будет отремонтировано 37 участков в разных районах города. Кроме того, должно начаться строительство новых магистралей и развязок.

За счёт федеральных средств будет построена левобережная дорога от моста им. 60-летия Победы до моста им. 60-летия ВЛКСМ. Её проект обсудили на публичных слушаниях ещё в 2015 году, однако из-за дороговизны (необходимо около 700 млн руб.) строительство откладывалось. 

В 2019 году нужно заходить на эту дорогу. Она архиважна для города Омска, потому что в микрорайоне "Прибрежный" в ближайшее время переедет 15-16 тысяч населения, - рассказал Сергей Фролов в эфире ГТРК "Иртыш".

По словам Фролова, начать строительство в следующем году точно не получится, так как местные подрядчики будут заняты на ремонтных работах. Кроме того, финансирование, скорее всего, будет разделено на два года.

Теги  •  #дороги #Левый берег #Сергей Фролов

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Комментарии
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Николай Петров  •  9 сентября 2017, 18:23

К сожалению всегда все вопросы упираются в финансы, которых постоянно не хватает, странно, что на нужды чиновников финансов хватает всегда.

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Екатерина Семенова  •  9 сентября 2017, 17:35

А причем тут местные подрядчики? Не факт, что закупки выиграют они..?!

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Антон Никольский  •  9 сентября 2017, 19:07

Так может, уважаемый исполняющий обязанности мэра уже знает результаты конкурса по закупкам.

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Таисия Петрова  •  9 сентября 2017, 17:13

Денег какиобычноине хватает на все, а тут ещё и сил и техники, не зачем ра пылятся на все, лучше сделать хорошо что могут

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