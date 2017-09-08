Ремонт ещё пяти дорог Омска завершён до осенних холодов
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 10:28, последнее обновление 8 сентября 2017, 10:33  •  печать

Ремонт ещё пяти дорог Омска завершён до осенних холодов

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На пяти улицах в центре города досрочно завершены работы по укладке нового асфальта.

Ремонт проводился на участках дорог по улицам 5-й Армии (между улицами Чернышевского и Госпитальной), Краснофлотской (между улицей Сенной и Больничным переулком), Чехова (между улицами Сенной и Щербанёва), Бударина (между улицами Щербанёва и Карла Либнехта) и Туполева (между улицами Степанца и Кузьмина).

До середины сентября в городе должен завершиться ремонт на основных дорожных объектах. Сейчас работы идут по улицам Красногвардейской, Гусарова, Тюменской, Карла Либкнехта, Сенной, Щербанёва, Полковой, Потанина, по Больничному и Газетному переулкам и в районе Омского государственного аграрного университета.

В целом в течение этого года в Омске проводится ремонт 33 дорог в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" и ещё 27 участков дополнительно. Кроме того, в конце сентября - начале октября начнётся капремонт Юбилейного моста.

Теги  •  #дороги #ремонт

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Комментарии
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Виктор Монин  •  8 сентября 2017, 10:34

Хорошо, что так много успели сделать. Завершение работ до холодов это хоть какая-то гарантия качества ремонта.

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