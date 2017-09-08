Ремонт ещё пяти дорог Омска завершён до осенних холодов

Ремонт проводился на участках дорог по улицам 5-й Армии (между улицами Чернышевского и Госпитальной), Краснофлотской (между улицей Сенной и Больничным переулком), Чехова (между улицами Сенной и Щербанёва), Бударина (между улицами Щербанёва и Карла Либнехта) и Туполева (между улицами Степанца и Кузьмина).

До середины сентября в городе должен завершиться ремонт на основных дорожных объектах. Сейчас работы идут по улицам Красногвардейской, Гусарова, Тюменской, Карла Либкнехта, Сенной, Щербанёва, Полковой, Потанина, по Больничному и Газетному переулкам и в районе Омского государственного аграрного университета.

В целом в течение этого года в Омске проводится ремонт 33 дорог в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" и ещё 27 участков дополнительно. Кроме того, в конце сентября - начале октября начнётся капремонт Юбилейного моста.