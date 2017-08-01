В Омске определили, какие дороги отремонтируют в 2018 году

В предварительный список вошли 33 объекта, которые необходимо привести в нормативное состояние. До 1 сентября мэрия и министерство строительства и ЖКК омскойо бласти должны составить заявку на получение финансирование. Предполагается, что в документ войдут следующие участки:
- проспект Карла Маркса, от улицы Лермонтова до улицы Лобкова;
- проспект Мира, от улицы Красный Путь до улицы Полевой;
- проспект Комарова, от улицы Лукашевича до бульвара Архитекторов;
- проспект Менделеева, от улицы Заозёрной до улицы Химиков;
- улица 1-я Трамвайная, от улицы Воровского до улицы Леонова;
- улица 10-я Ремесленная, от улицы Арктической до улицы Барнаульской;
- улица 11-я Ремесленная, от улицы Арктической до улицы Барнаульской;
- улица 13-я Комсомольская, от улицы Леонова до Черлакского тракта;
- улица 22-я Северная, от улицы Средней до улицы Герцена;
- улица 3-я Молодежная, от улицы 4-й Транспортной до Окружной дороги;
- улица 36-я Северная, от улицы Герцена до улицы Орджоникидзе;
- улица 4-я Транспортная, от улицы 3-й Молодёжной до улицы Богдана Хмельницкого;
- улица 5-я Северная, от улицы Красный Пахарь до улицы Челюскинцев;
- улица 60 лет Победы, от остановки транспорта "Аэропорт местных линий" до улицы Суворова;
- улица Багратиона, от улицы 4-й Челюскинцев до улицы 21-й Амурской;
- улица Барнаульская, от улицы Железнодорожной до улицы 10-й Ремесленной;
- улица Декабристов, от улицы 10 лет Октября до улицы Бульварной;
- улица Димитрова, от улицы Суворова до улицы Граничной;
- улица Доковская, от проспекта Мира до улицы Комбинатcкой;
- улица Железнодорожная, от улицы 4-й Челюскинцев до улицы Барнаульской;
- улица Комбинатcкая, от проспекта Губкина до улицы Заозёрной;
- улица Красный Пахарь, от улицы 24-й Северной до улицы 7-й Северной;
- улица Красный Путь, от улицы Интернациональной до проспекта Мира;
- улица Лизы Чайкиной, от улицы Богдана Хмельницкого до путепровода;
- улица Леонова, от улицы 1-й Трамвайной до улицы 13-й Комсомольской;
- улица Октябрьская, от улицы Орджоникидзе до улицы Госпитальной;
- улица Семиреченская, от улицы Мельничной до остановки транспорта "Новостройка";
- улица Химиков, от проспекта Мира до улицы Комбинатской;
- улица Фрунзе, от улицы Орджоникидзе до улицы Булатова;
- улица Фугенфирова, от улицы Рокоссовского до улицы Дианова;
- дорога, от улицы Завертяева до Пушкинского тракта;
- Окружная дорога, от Космического проспекта до улицы Барабинской;
- Объездная дорога ТРК "Континент", от улицы Енисейской до улицы Конева.
Масштабный ремонт дорог Омской агломерации (территория города и зона в 50-километровом радиусе) с этого года ведётся в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Ожидается, что объём финансирования на 2018 год составит около миллиарда рублей. В 2019 году в Омске начнётся реконструкция дорог и строительство новых магистралей, в частности, дороги на Левобережье вдоль Иртыша.
а где же опять 3й Разъезд?! там десятки ям по колено!