В Омске определили, какие дороги отремонтируют в 2018 году

В предварительный список вошли 33 объекта, которые необходимо привести в нормативное состояние. До 1 сентября мэрия и министерство строительства и ЖКК омскойо бласти должны составить заявку на получение финансирование. Предполагается, что в документ войдут следующие участки:

- проспект Карла Маркса, от улицы Лермонтова до улицы Лобкова;

- проспект Мира, от улицы Красный Путь до улицы Полевой;

- проспект Комарова, от улицы Лукашевича до бульвара Архитекторов;

- проспект Менделеева, от улицы Заозёрной до улицы Химиков;

- улица 1-я Трамвайная, от улицы Воровского до улицы Леонова;

- улица 10-я Ремесленная, от улицы Арктической до улицы Барнаульской;

- улица 11-я Ремесленная, от улицы Арктической до улицы Барнаульской;

- улица 13-я Комсомольская, от улицы Леонова до Черлакского тракта;

- улица 22-я Северная, от улицы Средней до улицы Герцена;

- улица 3-я Молодежная, от улицы 4-й Транспортной до Окружной дороги;

- улица 36-я Северная, от улицы Герцена до улицы Орджоникидзе;

- улица 4-я Транспортная, от улицы 3-й Молодёжной до улицы Богдана Хмельницкого;

- улица 5-я Северная, от улицы Красный Пахарь до улицы Челюскинцев;

- улица 60 лет Победы, от остановки транспорта "Аэропорт местных линий" до улицы Суворова;

- улица Багратиона, от улицы 4-й Челюскинцев до улицы 21-й Амурской;

- улица Барнаульская, от улицы Железнодорожной до улицы 10-й Ремесленной;

- улица Декабристов, от улицы 10 лет Октября до улицы Бульварной;

- улица Димитрова, от улицы Суворова до улицы Граничной;

- улица Доковская, от проспекта Мира до улицы Комбинатcкой;

- улица Железнодорожная, от улицы 4-й Челюскинцев до улицы Барнаульской;

- улица Комбинатcкая, от проспекта Губкина до улицы Заозёрной;

- улица Красный Пахарь, от улицы 24-й Северной до улицы 7-й Северной;

- улица Красный Путь, от улицы Интернациональной до проспекта Мира;

- улица Лизы Чайкиной, от улицы Богдана Хмельницкого до путепровода;

- улица Леонова, от улицы 1-й Трамвайной до улицы 13-й Комсомольской;

- улица Октябрьская, от улицы Орджоникидзе до улицы Госпитальной;

- улица Семиреченская, от улицы Мельничной до остановки транспорта "Новостройка";

- улица Химиков, от проспекта Мира до улицы Комбинатской;

- улица Фрунзе, от улицы Орджоникидзе до улицы Булатова;

- улица Фугенфирова, от улицы Рокоссовского до улицы Дианова;

- дорога, от улицы Завертяева до Пушкинского тракта;

- Окружная дорога, от Космического проспекта до улицы Барабинской;

- Объездная дорога ТРК "Континент", от улицы Енисейской до улицы Конева.

Масштабный ремонт дорог Омской агломерации (территория города и зона в 50-километровом радиусе) с этого года ведётся в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Ожидается, что объём финансирования на 2018 год составит около миллиарда рублей. В 2019 году в Омске начнётся реконструкция дорог и строительство новых магистралей, в частности, дороги на Левобережье вдоль Иртыша.