В центре Омска прокладывают новую дорогу
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 21:10, последнее обновление 8 сентября 2017, 21:15  •  печать

В центре Омска прокладывают новую дорогу

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Объект соединит улицы Красный Пахарь и Герцена, тем самым снизив нагрузку на соседние магистрали.

Дорога длиной 573 метра появится к середине сентября. Она поможет разгрузить в часы пик улицу 7-ю Северную и Герцена.

На первом этапе вырыто так называемое земляное корыто. Затем сформировано основание из песка (толщина 45 см) и щебня (толщина 35 см). В ближайшие дни начнём асфальтирование. Асфальтобетонная смесь будет уложена в два слоя общей толщиной 12 сантиметров, - рассказал заместитель главного инженера БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Дмитрий Новиков.

Дорога мимо агрегатного завода строится на условиях муниципально-частного партнёрства. Стоимость участка улично-дорожной сети составляет 20 млн руб.

Теги  •  #Агрегатный завод #дороги #строительство

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