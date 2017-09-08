В центре Омска прокладывают новую дорогу

Дорога длиной 573 метра появится к середине сентября. Она поможет разгрузить в часы пик улицу 7-ю Северную и Герцена.

На первом этапе вырыто так называемое земляное корыто. Затем сформировано основание из песка (толщина 45 см) и щебня (толщина 35 см). В ближайшие дни начнём асфальтирование. Асфальтобетонная смесь будет уложена в два слоя общей толщиной 12 сантиметров, - рассказал заместитель главного инженера БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Дмитрий Новиков.