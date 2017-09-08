Новый маршрут с Левого берега на "Московку" появится к ноябрю

Через пару месяцев в Омске появятся новые маршрутки, которые соединят отдалённые районы города.

Департамент транспорта администрации Омска объявил конкурс на осуществление пассажироперевозок по новому маршруту "Ул. Крупской - Ул. Я. Гашека". Ему присвоен номер 18. Автобусы будут проезжать по левобережным бул. Архитекторов и ул. 70 лет Октября, через центр города (улицы Интернациональная, Гагарина, проспект Карла Маркса), далее по Демьяна Бедного, Машиностроительной и Сибирскому проспекту. Стоимость проезда составит 25 рублей.

Согласно условиям конкурса, на маршрут должны выйти 16 автобусов малого класса (вместимостью не менее 18 мест). Маршрутки должны курсировать до полуночи с интервалом в 10 минут.

Конкурс проведут не позднее 19 октября. Победитель получит карту маршрута в течение ещё 10 дней, после чего может начать перевозки.

Добавим, что после 22 сентября специалисты Санкт-Петербургского государственного университета представят два варианта новой маршрутной сети Омска. Местным чиновникам предстоит выбрать из них наиболее оптимальную транспортную схему. Предполагается, что количество общественного транспорта сократится примерно на 600 единиц. Это произойдёт в основном за счёт маломестных маршруток, которые должны остаться только на окраинах города. На центральных маршрутах преимущество будет отдано большим автобусам.