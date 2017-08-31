В Омске изменится схема движения трёх автобусных маршрутов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 18:58, последнее обновление 31 августа 2017, 19:00  •  печать

В Омске изменится схема движения трёх автобусных маршрутов

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Корректировки коснулись маршрутов 47Н, 387, 392. Это связано с рекомендациями компании-разработчика новой транспортной сети города.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, схема движения автобусов маршрута № 47Н "ул. Гашека - микрорайон "Первокирпичный" продлена до конечного пункта "Онкодиспансер". Автобус будет курсировать также вблизи территории строящегося микрорайона на ул. Завертяева и Стороженко.

Конечный пункт автобусного маршрута № 392 "ПО "Иртыш" - ул. 21-я Амурская" - остановка "Гараж ЦС". В маршрут также включены ул. 24-я Северная и Орджоникидзе в обоих направлениях.

Работа автобусов маршрута № 387 "Омский нефтеперерабатывающий завод (пос. Ермак) – строительный рынок "Южный" организована по изменённой схеме с проездом автобусов по ул. Шебалдина, 10 лет Октября, Гагарина, Интернациональной, Орджоникидзе, 7-й Северной, Красный Путь. Автобусы этого маршрута больше не будут ходить по ул. Маяковского, пр. Карла Маркса и по ул. Красный Путь на участке от ул. Интернациональной до ул. 7-й Северной.

- Изменения схемы маршрутов № 47Н, 387, 392 предложены в рамках проводимой работы по формированию новой городской маршрутной сети по предложению её разработчика – Санкт-Петербургского государственного университета, - добавили в департаменте.

Теги  •  #автобусный маршрут #департамент транспорта #дороги

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