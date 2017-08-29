В Омске сократят количество маршруток
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 14:49, последнее обновление 29 августа 2017, 15:11  •  печать

В Омске сократят количество маршруток

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После введения новой маршрутной сети в Омске появятся более вместительные автобусы, а количество маршруток составит 700-800 единиц.

На сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" обсудили появление в Омске новой маршрутной сети. Заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов рассказал, что ухудшений из-за грядущих изменений не будет.

- Мы уже встречались в августе с разработчиками, и могу сказать, что ухудшений не будет, - прокомментировал Игорь Кожухов. - Предложено сохранить в Омске около 2000-2200 единиц пассажирского транспорта. На сегодняшний день в этот реестр входит 2740 автобусов. Количество маршрутов останется прежним: несколько маршрутов исключат и появятся новые.

Отметим, что более вместительные автобусы собираются запустить в центральных районах города. А на некоторых маршрутах, где пассажиропоток меньше, оставят около 700-800 маршруток. Уже сейчас готовится сокращение 600 автобусов.

Напомним, что разработка новой транспортной сети продолжится до 22 сентября. Её созданием занимается Санкт-Петербургский государственный университет.

Теги  •  #дороги #Игорь Кожухов #пресс-центр МКР-Медиа #транспорт

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  29 августа 2017, 15:01

Ухудшений обычно  только на бумаге не бывает, а на деле сокращение маршруток может "ударить" по пассажирам.

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