В Омске сократят количество маршруток

После введения новой маршрутной сети в Омске появятся более вместительные автобусы, а количество маршруток составит 700-800 единиц.

На сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" обсудили появление в Омске новой маршрутной сети. Заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов рассказал, что ухудшений из-за грядущих изменений не будет.

- Мы уже встречались в августе с разработчиками, и могу сказать, что ухудшений не будет, - прокомментировал Игорь Кожухов. - Предложено сохранить в Омске около 2000-2200 единиц пассажирского транспорта. На сегодняшний день в этот реестр входит 2740 автобусов. Количество маршрутов останется прежним: несколько маршрутов исключат и появятся новые.

Отметим, что более вместительные автобусы собираются запустить в центральных районах города. А на некоторых маршрутах, где пассажиропоток меньше, оставят около 700-800 маршруток. Уже сейчас готовится сокращение 600 автобусов.

Напомним, что разработка новой транспортной сети продолжится до 22 сентября. Её созданием занимается Санкт-Петербургский государственный университет.