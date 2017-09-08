Омские фонтаны сегодня отключат
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 09:45, последнее обновление 8 сентября 2017, 10:13  •  печать

Омские фонтаны сегодня отключат

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Специалисты готовят водные сооружения к консервации на зиму.

Летний сезон работы городских фонтанов завершается сегодня, 8 сентября. С понедельника начнётся подготовка к консервации на осенне-зимний период комплексов на Театральной площади, по улице Тарской, в скверах им. Дзержинского и 30-летия ВЛКСМ.

Специалисты демонтируют насосное оборудование, промывают чаши сооружений и очищают прилегающую территорию от мусора. Эти меры позволяют сохранить оборудование и коммуникации от воздействия низких температур в холодное время года, - рассказал главный инженер ОАО "ОмскВодоканал" Герасим Родин.

Отмечается, что минувшим летом зафиксирована только одна поломка фонтанов. Сооружение на Театральной площади остановили на три дня для проведения ремонта. 

Запуск фонтанов в следующем году произойдёт в начале мая, перед Днём Победы.

Теги  •  #ОмскВодоканал #фонтан

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  8 сентября 2017, 10:12

Жаль, конечно, что лето заканчивается и фонтаны перестают работать. Но это нужно, чтобы увидеть их работу в следующем году.

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