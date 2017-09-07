Подача тепла в дома омичей может начаться через неделю

В городе завершается подготовка к отопительному сезону. С учётом прохладной погоды отопление в квартирах может появиться уже до конца месяца.

На сегодняшнем заседании в администрации Омска стало известно, что городские многоквартирные дома готовы к подаче тепла на 97,3 %. Полная готовность должна быть обеспечена к 15 сентября. За нарушение этого графика предусмотрена персональная ответственность руководителей профильных учреждений.

Точная дата начала отопительного сезона зависит от погодных условий. Напомним, батареи в квартирах начнут теплеть, когда средняя температура воздуха на протяжении пяти суток составит +8 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, в последней декаде сентября ожидается похолодание с мокрым снегом. Добавим, что год назад отопительный сезон в Омске начался 27 сентября.