Подача тепла в дома омичей может начаться через неделю
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 11:51, последнее обновление 7 сентября 2017, 11:58  •  печать

Подача тепла в дома омичей может начаться через неделю

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В городе завершается подготовка к отопительному сезону. С учётом прохладной погоды отопление в квартирах может появиться уже до конца месяца.

На сегодняшнем заседании в администрации Омска стало известно, что городские многоквартирные дома готовы к подаче тепла на 97,3 %. Полная готовность должна быть обеспечена к 15 сентября. За нарушение этого графика предусмотрена персональная ответственность руководителей профильных учреждений.

Точная дата начала отопительного сезона зависит от погодных условий. Напомним, батареи в квартирах начнут теплеть, когда средняя температура воздуха на протяжении пяти суток составит +8 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, в последней декаде сентября ожидается похолодание с мокрым снегом. Добавим, что год назад отопительный сезон в Омске начался 27 сентября.

Теги  •  #мэрия #отопительный сезон #погода

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Комментарии
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Олег Конанов  •  7 сентября 2017, 13:11

В этом году погода радует :) Отключили на месяц позже, включили на месяц раньше. Скоро и отключать не будут совсем :)

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