В Омске открылась юбилейная выставка Евгения Тонких
Культура  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 18:15  •  печать

В Омске открылась юбилейная выставка Евгения Тонких

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В экспозиции будут представлены более 50 работ художника в самых разных жанрах живописи.

Сегодня, 7 сентября, в выставочном зале Дома художника открылась юбилейная персональная выставка живописца Евгения Тонких. Художник ведёт свою линию развития в творчестве с конца 1980-х- начала 90-х годов, а его живописные композиции впитали в себя достижения художников, как далекого прошлого, так и XX столетия. Его формотворчество отличается смелой самоотдачей, которая позволяет ему решать самые неожиданные задачи. Многочисленные холсты живописца - отражение его личности.

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В экспозиции представлены более 50 работ художника в самых разных жанрах живописи. Это, например, созданные в 1980-е годы этюды и картины "На току", "Байкальские берега", "Автопортрет", "Ситуация" и "Игра", "Субботник", "Вечерняя прогулка", "Воскресенье" и другие картины, которые отражают непосредственный контакт с реальностью. Образно-метафорический диапазон художника прослеживаются в серии таких работ, как "Вавилонская блудница", "Бледный всадник", "Шах" и  "Маргарита". Каноническое искусство и иконописные традиции легли в основу создания монументальных полотен: "Успение", "Преображение", "Белый ангел", "Ангел-хранитель", "Источник" и "Небесные музыканты".

Фото: Илья Петров

Теги  •  #выставка #Дом художника #Евгений Тонких

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