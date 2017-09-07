Омскую мэрию обязали заплатить 26 миллионов рублей за пылесосы для уборки улиц
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 11:56, последнее обновление 7 сентября 2017, 11:57  •  печать

Омскую мэрию обязали заплатить 26 миллионов рублей за пылесосы для уборки улиц

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Департамент городского хозяйства до сих пор не рассчитался за новые машины для уборки городских улиц. Поставщик техники взыскивал деньги через суд.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск ООО "Компания Сим-авто" к бюджетному учреждению "Управление дорожного хозяйства и благоустройства". Сумма заявленных требований - 26,6 млн руб. Это деньги за поставку в город пяти новых уборочных машин, которые мэрия получила в начале этого года. Но с компанией расчёт так и не был произведён.

В суде ответчик полностью признал имеющуюся задолженность. Исковые требования "Компании Сим-авто" удовлетворены. За просрочку оплаты из бюджета Омска придётся выплатить ещё и пени - более 800 тыс. руб. Но решение в силу пока не вступило.

Добавим, ключи от новой техники торжественно были получены коммунальщиками 3 мая.

Теги  •  #Арбитражный суд #мэрия #суд #уборка

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