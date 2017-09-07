Омскую мэрию обязали заплатить 26 миллионов рублей за пылесосы для уборки улиц

Департамент городского хозяйства до сих пор не рассчитался за новые машины для уборки городских улиц. Поставщик техники взыскивал деньги через суд.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск ООО "Компания Сим-авто" к бюджетному учреждению "Управление дорожного хозяйства и благоустройства". Сумма заявленных требований - 26,6 млн руб. Это деньги за поставку в город пяти новых уборочных машин, которые мэрия получила в начале этого года. Но с компанией расчёт так и не был произведён.

В суде ответчик полностью признал имеющуюся задолженность. Исковые требования "Компании Сим-авто" удовлетворены. За просрочку оплаты из бюджета Омска придётся выплатить ещё и пени - более 800 тыс. руб. Но решение в силу пока не вступило.

Добавим, ключи от новой техники торжественно были получены коммунальщиками 3 мая.