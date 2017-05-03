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Омские коммунальщики получили пылесосы для уборки дорог и Любинского проспекта
Общество  •   3 мая 2017, 13:11, последнее обновление 3 мая 2017, 13:54  •  печать

Омские коммунальщики получили пылесосы для уборки дорог и Любинского проспекта

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В распоряжение дорожных служб поступило несколько единиц спецтехники для уборки пыли и грязи.

Сегодня, 3 мая, коммунальщики получили ключи от новой дорожной техники. Городская администрация закупила пять подметально-уборочных машин, которых в Омске не видели годами, два самосвала МАЗ и фронтальный погрузчик. Техника передана в автопарк муниципального Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Дорожные пылесосы на базе шасси ГАЗ вмещают до трёх тонн грязи и осуществляют очистку проезжей части на ширине 2,2 м. Машины будут использовать для летнего содержания дорог, парков, скверов и пешеходных зон. Самосвалы МАЗ способны вывозить до 20 тонн мусора и снега, а малогабаритный фронтальный погрузчик имеет навесное оборудование (в том числе пылесос) для уборки остановочных комплексов и недавно благоустроенных Любинского проспекта и улицы Чокана Валиханова.

Несмотря на непростую финансовую ситуацию, мы постепенно обновляем технику наших коммунальных служб. Сейчас ведём переговоры с представителями курганских заводов для того, чтобы найти взаимовыгодную возможность покупки ещё 60-70 единиц спецтехники разного назначения, - отметил мэр Вячеслав Двораковский.

Градоначальник добавил, что при проведении торгов муниципалитету удалось сэкономить и на эти средства планируется купить пять дорожных фрез и гусеничный асфальтоукладчик. Эти машины позволят ускорить ремонт дорожного полотна, который стартует в конце месяца.

Новая спецтехника, закупленная мэрией Омска в феврале, поступает в город партиями. Зимой дорожные службы получили четыре самосвала МАЗ, а после 20 мая должны появиться три единицы машин для аварийно-восстановительного ремонта дорог и одна универсальная коммунальная машина УКМ-2500, которая летом подметает улицы, а зимой обрабатывает их песко-соляной смесью. Спецмашины обошлись городскому бюджету в 67 млн руб.

Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника Дорожным службам Омска передана новая спецтехника
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Фото: Илья Петров

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #дороги #техника #фото

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Комментарии
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Злата Маркова  •  3 мая 2017, 13:10

С такой техникой теперь, наверное, всегда можно рассчитывать на чистоту наших дорог.

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Олег Конанов  •  3 мая 2017, 14:28

Как бы не так! Дождемся когда они появятся на улицах, потом судить будем.

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