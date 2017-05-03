Омские коммунальщики получили пылесосы для уборки дорог и Любинского проспекта

В распоряжение дорожных служб поступило несколько единиц спецтехники для уборки пыли и грязи.

Сегодня, 3 мая, коммунальщики получили ключи от новой дорожной техники. Городская администрация закупила пять подметально-уборочных машин, которых в Омске не видели годами, два самосвала МАЗ и фронтальный погрузчик. Техника передана в автопарк муниципального Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Дорожные пылесосы на базе шасси ГАЗ вмещают до трёх тонн грязи и осуществляют очистку проезжей части на ширине 2,2 м. Машины будут использовать для летнего содержания дорог, парков, скверов и пешеходных зон. Самосвалы МАЗ способны вывозить до 20 тонн мусора и снега, а малогабаритный фронтальный погрузчик имеет навесное оборудование (в том числе пылесос) для уборки остановочных комплексов и недавно благоустроенных Любинского проспекта и улицы Чокана Валиханова.

Несмотря на непростую финансовую ситуацию, мы постепенно обновляем технику наших коммунальных служб. Сейчас ведём переговоры с представителями курганских заводов для того, чтобы найти взаимовыгодную возможность покупки ещё 60-70 единиц спецтехники разного назначения, - отметил мэр Вячеслав Двораковский.

Градоначальник добавил, что при проведении торгов муниципалитету удалось сэкономить и на эти средства планируется купить пять дорожных фрез и гусеничный асфальтоукладчик. Эти машины позволят ускорить ремонт дорожного полотна, который стартует в конце месяца.

Новая спецтехника, закупленная мэрией Омска в феврале, поступает в город партиями. Зимой дорожные службы получили четыре самосвала МАЗ, а после 20 мая должны появиться три единицы машин для аварийно-восстановительного ремонта дорог и одна универсальная коммунальная машина УКМ-2500, которая летом подметает улицы, а зимой обрабатывает их песко-соляной смесью. Спецмашины обошлись городскому бюджету в 67 млн руб.

1 / 15 • Дорожным службам Омска передана новая спецтехника

Фото: Илья Петров