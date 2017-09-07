Горожане задолжали "Омскводоканалу" почти 640 млн рублей
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 11:35  •  печать

Горожане задолжали "Омскводоканалу" почти 640 млн рублей

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Приставы через суд взыскивают коммунальные долги, но задолженность продолжает накапливаться.

Накануне специалисты омского водоканала и судебные приставы провели совместный рейд, посетив должников из 15 квартир в домах по улице Маяковского. Омичам выдали повестки, а часть их долгов была возмещена арестованной бытовой техникой.

По данным компании, общий долг населения за холодную воду и водоотведение превышает 637 млн руб. С начала года задолженность выросла на 61 млн руб., а взыскать с физических лиц приставам удалось лишь 67 млн руб.

Добавим, что претензионно-исковая работа в отношении должника начинается после двух месяцев просрочки платежа. Если потребитель продолжает игнорировать квитанции с данными о долге, он получает предупреждения о подаче искового заявления. Далее разбирательство продолжается в суде.

Теги  •  #долг #ОмскВодоканал #УФССП

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Комментарии
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Альберт Сидоркин  •  7 сентября 2017, 12:48

По всей видимости у должников не установлены водомеры и управляющие компании выставляют им счёт по максимуму. Может быть городской администрации провести в городе компанию по льготной установке приборов водопотребления?

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