Горожане задолжали "Омскводоканалу" почти 640 млн рублей

Накануне специалисты омского водоканала и судебные приставы провели совместный рейд, посетив должников из 15 квартир в домах по улице Маяковского. Омичам выдали повестки, а часть их долгов была возмещена арестованной бытовой техникой.

По данным компании, общий долг населения за холодную воду и водоотведение превышает 637 млн руб. С начала года задолженность выросла на 61 млн руб., а взыскать с физических лиц приставам удалось лишь 67 млн руб.

Добавим, что претензионно-исковая работа в отношении должника начинается после двух месяцев просрочки платежа. Если потребитель продолжает игнорировать квитанции с данными о долге, он получает предупреждения о подаче искового заявления. Далее разбирательство продолжается в суде.